Украина предлагала крымскому арбитру порвать российский паспорт для продвижения в карьере

Руководство Федерации футбола Украины (ФФУ) предлагало крымскому арбитру Анатолию Жабченко публично разорвать паспорт РФ и отказаться от российского гражданства для содействия его профессиональной карьере. Об этом заявил Жабченко в интервью изданию "Спорт-Экспресс".

"Мне предложили прилюдно отказаться от российского гражданства, Крыма или даже порвать на камеру российский паспорт. Только тогда моя украинская и международная карьера продолжатся. Обещали помочь, оказать поддержку, если я выполню их условия", - рассказал он.

По его словам, это стало бы предательством.

"Предавать свою родину, Крым, где ты вырос, - нельзя! Я ничего плохого не могу и не хочу говорить про Украину. Эта страна дала мне очень многое - и как футболисту, и как арбитру. Только моя Украина закончилась в 2014 году. Думаю, я сейчас выражаю мнение очень многих крымчан", - отметил арбитр.

Окончательно Жабченко прекратил сотрудничество с ФФУ в сентябре 2017 года.