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Юрий Апухтин. Узник киевского режима. Часть III Арестовали меня второй раз в конце декабря 2014 года, как раз под Новый год. Предновогодняя суета не помешала прокурорам проводить следственные действия со мной практически каждый день. Очень спешили, в январе заканчивался срок следствия и им хотелось как можно быстрее передать дело в суд и с гордостью отчитаться об успешной работе по разоблачению "главного террориста Харькова".
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В Магнитогорске полиция установила личность школьницы, прикурившей от свечи в храме
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подростки, прикурили в храме, (2018) | Фото: vk.com/vkmgn

В Магнитогорске полиция установила личность несовершеннолетней, прикурившей от церковной свечи. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД.
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"Личности участников этих событий установлены, сейчас проводится проверка", - отметили в пресс-службе ведомства.

После окончания проверки будет принято решение о квалификации выходки.

Представителей Магнитогорской епархии поведение школьников огорчило. Как рассказал Накануне.RU секретарь Магнитогорской епархии иерей Лев Баклицкий подростки пришли в собор перед закрытием и вели себя пристойно, однако, когда охранник оставил их, чтобы выключить свет, они устроили свой "перформанс".

"В храме уже никого не было, был только охранник. Дети пришли и сидели на лавочке, а охранник пошел выключать свет. И вот пока его не было, они буквально за минуту свой перформанс устроили. Мы узнали об этом только на следующий день, когда были опубликованы эти фотографии, потом увидели это на видеозаписи, как они это все вычудили. Очень печалит, что это юные подростки, которые еще даже не старшеклассники. Печалит то обстоятельство, что контингент у нас таких людей молодеет. То покемонов ловят в храмах, то пляшут", - отметил он.

подростки, прикурили в храме,(2018)|Фото: vk.com/vkmgn

Сегодня представители Магнитогорской епархии уже пообщались с одной из девочек и ее родителями. "Сегодня разговор шел о том, что они готовы публично принести свои извинения", - добавил он.

В Магнитогорской епархии на вопрос, будут ли представители храма настаивать на привлечении школьников к ответственности, ответили, что церковь наказаниями не занимается, пусть этим занимаются правоохранительные органы. "Мы со своей стороны никаких пока заявлений или обращений не делали", - добавил Лев Баклицкий.

Напомним, накануне фотографии молодых людей в храме, на одной из которых подросток пыталась прикурить сигарету от церковной свечи, были опубликованы в группе "Подслушано (Магнитогорск)" и вызвали бурное обсуждение.

подростки, прикурили в храме,(2018)|Фото: vk.com/vkmgn

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20.04.2018 13:08 Мск | Магнитогорск | информационная служба Накануне.RU
15:08 Екб


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В Магнитогорске полиция установила личность школьницы, прикурившей от свечи в храме
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