Володин предложил уголовно наказывать за исполнение в России санкций Запада

Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил ввести ответственность в отношении лиц, которые в своей деятельности на территории России будут руководствоваться санкциями США.

Об этом Володин заявил на встрече с представителями деловых и экспертных кругов при обсуждении законопроекта об ответных мерах на санкции США, передает РИА Новости. Он не исключил в том числе меры уголовной ответственности.

Законопроект, предусматривающий ответ России на санкции США, ранее внесли в Госдуму главы фракций и спикер Вячеслав Володин.

Законопроект о контрсанкциях будет рассматриваться в первом чтении 15 мая.

Вице-премьер РФ Аркадий Дворкович выразил уверенность в том, что ответные меры на американские санкции не повредят российской экономике.