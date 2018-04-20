Путин и Мирзиёев обсудили по телефону работу "Лукойла" в Узбекистане

Президент РФ Владимир Путин обсудил с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым работу "Лукойла" в Узбекистане, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Кремля.

Телефонный разговор состоялся по инициативе узбекской стороны.

Стороны подтвердили настрой на дальнейшее наращивание стратегического партнёрства и сотрудничества между странами.

"Подчёркнуто большое значение состоявшегося 19 апреля 2018 года запуска Кандымского газоперерабатывающего комплекса – одного из крупнейших в Центральной Азии. Работа этого высокотехнологичного предприятия, построенного при участии российской компании "Лукойл", будет способствовать эффективному развитию нефтегазовой отрасли Узбекистана", - говорится в сообщении.

Также Путин и Мирзиёев обсудили график предстоящих контактов на высшем уровне.