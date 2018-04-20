Банк России завершает реформу банковского надзора

Банк России в октябре 2018 г. завершит реформу, связанную с централизацией дистанционного банковского надзора, рассказала заместитель председателя Банка России Ольга Полякова. Под надзор созданного в центральном аппарате ЦБ подразделения уже перешли кредитные организации большинства федеральных округов, последними в октябре примкнут банки Волго-Вятского и Сибирского регионов, передает корреспондент Накануне.RU.

К отказу от распределенного характера системы надзора, при котором подразделения существуют в территориях и в центральном аппарате, подтолкнула трансформация ландшафта банковского сектора: тренд на цифровизацию сектора, изменение бизнес-моделей банков, сокращение числа подразделений кредитных организаций.

Банки тоже имели претензии к системе, они говорили о наличии двойных стандартов оценки работы: территориальное учреждение трактует ситуацию так, как оно видит, Центральный аппарат - по-своему, объяснила Полякова. Из-за этого возникают конфликтные ситуации по разрешению конкретных проблем в деятельности кредитных организаций. ЦБ решил перейти на применение единых стандартов без учета региональных рамок"

Надзор за деятельностью банков будут обеспечивать три подразделения центрального аппарата. Департамент банковского надзора отвечает за методологию а аналитику, оценку качества деятельности. Служба текущего банковского надзора (СБТН) и департамент надзора за системно значимыми кредитными организациями будут делить между собой действующие кредитные организации России.

Для работы с банками в регионах ЦБ внедрил систему обмена сообщениями "Личный кабинет".

"Мы перешли на использование системы в начале этого года. 90% документов, направляемых из Банка России в кредитные организации, уходят в электронном виде. Пока лишь 50% документов от кредитных организаций мы получаем по новой системе. Надеемся, что банки будут использовать систему более активно", - рассказала Полякова. Также с банками проходят совещания в режиме ВКС.

При этом сотрудники текущего банковского надзора останутся в регионах, которые имеют самостоятельные кредитные организации, зарегистрированные в субъекте. Они будут уполномоченными представителями ЦБ в кредитных организациях и выполнять функцию заместителя куратора, находящегося в Москве. В целом же реформа приведет к 40%-ному сокращению сотрудников надзорного блока по всей стране, из количество уменьшится с, приблизительно, 2,5 тыс. человек до 1,3 тыс. При этом Ольга Полякова отметила, что произошло перераспределение функционала.

Если в работе банка специалисты подразделения увидят риски, но не смогут дистанционно определить нарушения, связанные с ними, проверка может быть проведена уже на месте.

"Кураторы кредитных организаций будут участвовать в инспекционных проверках. Это касается всех системно значимых кредитных организаций, если говорить о не очень крупных организациях, то туда кураторы будут выходить с инспекционной проверкой в случае, если в этом есть необходимость", - сказала зампред ЦБ.

Банки Уральского региона перешли под надзор службы текущего банковского надзора с апреля.