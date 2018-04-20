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Юрий Апухтин. Узник киевского режима. Часть III Арестовали меня второй раз в конце декабря 2014 года, как раз под Новый год. Предновогодняя суета не помешала прокурорам проводить следственные действия со мной практически каждый день. Очень спешили, в январе заканчивался срок следствия и им хотелось как можно быстрее передать дело в суд и с гордостью отчитаться об успешной работе по разоблачению "главного террориста Харькова".
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Трое действующих депутатов гордумы Екатеринбурга подали заявки на праймериз "ЕР"
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(2006) | Фото

На официальном сайте партии "Единая Россия" начал активно пополняться список участников предварительного голосования по отбору кандидатов в депутаты думы Екатеринбурга, передает корреспондент Накануне.RU.
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Если в середине недели было лишь четыре желающих попробовать свои силы в праймериз "ЕР", то к пятнице их число возросло до 14 человек - 11 "единороссов" и 3 беспартийных.

Среди них действующие депутаты Екатеринбургской городской думы 6-го созыва: председатель правления общественной организации Екатеринбурга "Достоинство", офицер запаса (ФСБ) Николай Антонов, председатель Свердловской региональной общественной организации "Порядок в районе", офицер запаса (МВД) Александр Мяконьких и советник генерального директора ЗАО "Орджоникидзевская Управляющая жилищная компания" Александр Найданов.

Также в списке оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин областного госпиталя для ветеранов войн Сергей Зашихин, индивидуальный предприниматель Игорь Капустник, студенты Евгений Бурлев и Артем Николаев, преподаватель по образовательным программам Альфия Галеева, директор ООО "Транспортный партнер", секретарь местного отделения "ЕР" Железнодорожного района Екатеринбурга Сергей Колесников, временно не работающие Ольга Курзенева и Николай Потеряев, педагог-психолог Ольга Сметанина, главный специалист финансово-кредитного учреждения Артем Улитичев, исполнительный директор Федерации лыжных гонок Свердловской области (более известный как руководитель проекта "Честные продукты") Дмитрий Чукреев.

Как пояснили Накануне.RU в региональном исполкоме "ЕР", список остается открытым до окончания регистрации участников – 8 мая. В настоящее время граждане несут заявления довольно активно, помимо уже внесенных в список, "в очереди" находится около 20 заявителей, чьи документы проверяют юристы "ЕР".

Количество участников не ограничено, но в ходе праймериз отберут 75 человек на 36 мандатов. Из них 18 в дальнейшем будут бороться за депутатство в одномандатных округах, 54 войдут в партсписки территориальных групп и три фамилии включат в общемуниципальный список.

Предварительное голосование состоится 3 июня, а выборы депутатов думы Екатеринбурга запланированы на 9 сентября.

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20.04.2018 13:47 Мск | Андрей Яловец
15:47 Екб


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Трое действующих депутатов гордумы Екатеринбурга подали заявки на праймериз "ЕР"
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