В Екатеринбурге вместе с рекламным щитом, из-за которого разрушается жилой дом, демонтируют и видеоэкран

В очередной раз депутат Госдумы Андрей Альшевских обратил внимание на жилой дом в центре Екатеринбурга, на пятиэтажку на Куйбышева, 57. Парламентарий направил запрос в МУГИСО с целью убрать видеоэкран, который слепит жителей города и автомобилистов. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook, передаёт корреспондент Накануне.RU.

С этого дома уже демонтируют рекламный щит, из-за которого "повело" дом. Кировский районный суд обязал Фонд имущества Свердловской области освободить кровлю от "инородного объекта". На работы отводится три месяца с момента вступления решения в законную силу.

"Новый мой запрос был посвящен уличному телевизору, висящему на доме со стороны 8 Марта. Считаю, что слепит прохожих и автомобилистов. МУГИСО отписалось, что конструкция размещена самовольно. Поэтому министерство предложило владельцу (ООО "Американка") демонтировать экран добровольно", - пишет Альшевских.