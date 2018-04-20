"Естественное расслабление" или следствие трагедий? Почему упал рейтинг Путина

ВЦИОМ зафиксировал падение рейтинга доверия к Владимиру Путину в первый месяц после президентских выборов. Накануне 18 марта - дня голосования - главе государства доверяли рекордные 55,3% россиян. По данным на 15 апреля, уровень доверия снизился до 48,4%. При этом до выборов этот показатель неизменно рос, свидетельствуют данные опроса.

Политолог и бывший сотрудник Администрации президента Олег Матвейчев считает, что снижение рейтинга после выборов - процесс закономерный.

"Это не требует никакого объяснения - обычная закономерность, которая наблюдается на всех выборах, и на губернаторских, и президентских. Кампания - всегда мобилизация. Мозги кипят у всех, люди склонны к радикальным суждениям, а после кампании все успокаиваются, начинают относиться более критично и скептично. Расслабляются и могут четко рассуждать и думать", - сказал он Накануне.RU.

"Естественным расслаблением" назвал этот процесс политолог Алексей Мухин.

"Снижение рейтинга президента вполне объяснимо и нормально и носит технический характер. После президентской кампании наступает естественное расслабление. Это похоже на вдох и выдох человека. Вот сейчас мы на выдохе. Завтра будет вдох. Президент уже неоднократно говорил, что к рейтингу он относится как к делу наживному. Предстоит серьезная работа по переконфигурированию вертикали. Возможно, в ожидании этого процесса президент взял паузу на месяц, произошло снижение рейтинга. Как только правительство будет назначено, посмотрим, как будет двигаться рейтинг", - заявил политолог.

При этом Мухин отметил, что наблюдатели сильно удивятся правительству, которое Путин сформирует после инаугурации.

"7 или 8 мая правительство технически уйдет в отставку. У нас будет новое правительство и вы удивитесь, насколько новым оно будет", - прокомментировал он.

Журналист Максим Шевченко, бывший на выборах доверенным лицом основного соперника Путина Павла Грудинина, заявил Накануне.RU, что не верит рейтингам действующего президента.

"Какая разница, какой у Путина рейтинг. Это никак не повлияет на его власть. Я не верю в результаты выборов, поэтому и в рейтинги не верю", - отметил он. При этом напомнил, что новый срок Владимира Путина начался сразу с нескольких чрезвычайных происшествий.

"После того, как Путин получил свои 76%, у нас сгорела "Зимняя вишня", завоняли мусорки, по Сирии нанесли удар - новый срок начался "ярко", - сказал Шевченко.