За убийство косули екатеринбуржец пойдет под суд

Житель Екатеринбурга осужден за незаконную охоту на территории государственного заказника в Богдановиче. В декабре прошлого года мужчина убил косулю, причинив тем самым ущерб на сумму свыше 160 тыс. руб. Об этом рассказал Накануне.RU глава пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

По его данным, информация о стрельбе в запрещенной зоне поступила в полицию в ночное время из департамента по охране животного мира. Егеря заметили, как водитель автомобиля "Lifan" медленно ехал по заповеднику и освещал фонарем лес, что-то выискивая в чаще. На 12 км проселочной дороги Бараба - Каменноозерское водитель иномарки остановился и выстрелил один раз. Как выяснилось, этим выстрелом он убил косулю, а затем спрятался, услышав шум подъезжающей машины госинспекторов. Они обнаружили разделанную тушу животного и самого стрелка. На место происшествия была вызвана следственно-оперативная группа ОВД, которая доставила подозреваемого в дежурную часть.

Стрелял мужчина из охотничьего гладкоствольного ружья "Altay" 12 калибра, а также у него были обнаружены патроны, нож, налобный фонарь и другие вещественные доказательства. Свою вину задержанный признал полностью, в содеянном раскаялся.

Как отметил полковник Горелых, в отношении охотника избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке. Статья, по которой полицией возбуждено уголовное дело, предусматривает в качестве наказания исправительные работы на срок до двух лет, либо арест до шести месяцев.