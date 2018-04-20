Дети, пострадавшие в ДТП с машиной свердловского госучреждения, получат компенсацию

Пострадавшие в ДТП на Чусовском тракте в 2016 году дети получат более 2 млн руб. за моральный вред. В страшном ДТП пострадали четверо детей и их мать. Виновником аварии стал водитель автомобиля "Тойота Камри", принадлежащего ГКУ СО "Финансово-хозяйственное управление", сообщили Накануне.RU в пресс-службе Свердловского областного суда.

В результате ДТП трем детям были причинены телесные повреждения, еще один ребенок пострадал чуть меньше. Приговором Верх-Исетского районного суда Екатеринбурга, вступившим в законную силу в марте 2017 года, водитель машины госучреждения признан виновным.

Родители пострадавших обратились в Ленинский районный суд Екатеринбурга с иском к ГКУ СО "Финансово-хозяйственное управление" о взыскании компенсации морального вреда. Всего сумма иска составила более 5 млн руб. Суд удовлетворил исковые требования частично и взыскал 2 млн 210 тыс.руб.

С этим решением не согласилось госучреждение и подало апелляционную жалобу в свердловский облсуд. Ответчик просил снизить размер компенсации морального вреда. Решение суда первой инстанции оставлено без изменения и вступило в законную силу.