На Среднем Урале высокопоставленный полицейский попал в аварию и сбежал с места ДТП

Заместитель начальника полиции ОВД Каменска-Уральского подозревается в совершении ДТП на железнодорожном переезде. Он будет уволен из органов.

Как сообщили Накануне.RU в ГУ МВД по Свердловской области, инцидент произошел вечером 18 апреля на улице Карла Маркса. По предварительным данным, подполковник 1970 года рождения в гражданской одежде, управляя личной автомашиной "Тойота", допустил наезд на шлагбаум и устройство запирания переезда, после чего покинул место происшествия.

"Сотрудники полиции по сообщению железнодорожников оперативно установили личность нарушителя. От прохождения медицинского освидетельствования он отказался. Инспекторы ГИБДД завели в отношении него административное делопроизводство по части 1 статьи 12.26 КоАП РФ - невыполнение водителем требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения. По данному факту руководством ОВД Каменска-Уральского проводится служебная проверка, принято решение об увольнении подполковника из органов внутренних дел по отрицательным мотивам и о привлечении к дисциплинарной ответственности за упущения в работе с личным составом непосредственного руководителя подозреваемого", - прокомментировал ситуацию официальный представитель ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

Напомним, недавно свою должность покинул еще один высокопоставленный свердловский силовик: начальник ГИБДД Среднего Урала Юрий Демин. Перед этим из органов был уволен его заместитель Александр Юнусов, который попал в аварию в Екатеринбурге и отказался от проверки на алкоголь.