Лавров: У России больше нет моральных обязательств по поставкам С-300 Сирии

После удара западных сил по Сирии у Москвы больше нет моральных обязательств, не позволяющих поставлять вооружение в арабскую республику, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью РИА Новости.

"У нас были моральные обязательства, мы обещали этого не делать еще где-то лет десять назад по просьбе известных наших партнеров. (...) Теперь у нас такого морального обязательства нет", - сказал он.

В частности, речь шла о поставке Дамаску зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-300.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос о возможном возобновлении поставок российских комплексов С-300 сирийской стороне, посоветовав "внимательно" читать заявление Владимира Путина, сделанное после удара США по Сирии.

Ранее российские военные рассказали подробности о ракетной атаке, которую утром в субботу, 14 апреля, нанесли США, Франция и Великобритания.