В выходные в Екатеринбурге ожидается снег с дождём

В Екатеринбурге с 20 по 22 апреля ожидаются дождь со снегом. В ближайшие три дня в городе будет облачно, сообщили Накануне.RU в Уральском УГМС.

Сегодня в городе облачно с прояснениями и дождь. Температура ночью составила от +3 до +5, а днём от +7 до +9 градусов по Цельсию. Ночью 21 апреля ожидается мокрый снег, днём осадков не планируется. Температура днём будет держаться от +4 до +6 градусов. В воскресенье ночью будет идти снег, но днём он перейдет в дождь. Температура останется плюсовой от +6 до +8 градусов по Цельсию.