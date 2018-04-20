Екатеринбуржец отправится в тюрьму за убийство несостоявшегося вахтовика

В Екатеринбурге признан виновным местный житель, который зарезал собутыльника из-за личного конфликта. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР по Свердловской области, суд назначил наказание мужчине в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима.

Известно, что в начале октября 2017 года в гости к одному из жителей Екатеринбурга приехал его знакомый, с которым тот хотел ехать на заработки в ХМАО. Позднее к ним присоединился двоюродный брат хозяина квартиры, он же подсудимый. Перед отъездом мужчины решили выпить. Во время застолья у подсудимого и убитого произошёл словесный конфликт - мужчины решили выяснить отношения на улице. В процессе разговора злоумышленник ударил в шею своего собутыльника кухонным ножом, который он захватил в квартире. Смерть мужчины наступила на месте.