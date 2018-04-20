Уходит эпоха: главный тренер лондонского "Арсенала" Арсен Венгер покинет клуб по окончании сезона

Главный тренер лондонского "Арсенала" Арсен Венгер покинет клуб по окончании нынешнего сезона. Как передает корреспондент Накануне.RU, об этом сообщается на официальном сайте "канониров".

"После тщательных раздумий и последующих обсуждений с клубом я считаю, что сейчас подходящее время, чтобы уйти в отставку в конце сезона. Я благодарен за то, что у меня была привилегия служить клубу в течение стольких незабываемых лет. Я управлял клубом с полной ответственностью и честностью. Хочу поблагодарить сотрудников, игроков, директоров и болельщиков, которые делают этот клуб особенным", - говорится в заявлении Венгера.

Арсен Венгер возглавил "Арсенал" в далеком 1996 году. Всего он выиграл 17 трофеев с лондонским клубом, включая три титула чемпиона Англии и семь побед в национальном Кубке страны.

В нынешнем сезоне "Арсенал" продолжает борьбу за победу в Лиге Европы. В полуфинале турнира команде Венгера предстоит встретиться с мадридским "Атлетико".