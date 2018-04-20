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Немцы не хотят участвовать в санкциях и не решаются бомбить Сирию Германия собирается обратиться с официальной просьбой к президенту США, немецкий бизнес требует освободить его от необходимости применения антироссийских санкций, сообщает The Wall Street Journal. Олаф Шольц, министр финансов Германии, обсудит этот животрепещущий вопрос с коллегами.
19.04.2018
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"Highly Likely Welcome Back, или Пора домой!" Ну какой дурак поедет?! Проект был презентован накануне в Россотрудничестве. Название инициативы – "Highly Likely Welcome Back, или пора домой!" – не только прямо говорит о том, на кого она рассчитана, но и как бы показывает, какие у нас тонкие "тролли" есть в госструктуре, ведь словами "highly likely" пользовались британские власти при разбирательствах в деле отравления Сергей Скрипаля.
18.04.2018
от издателя  |  комментариев: 7


Юрий Апухтин. Узник киевского режима. Часть III Арестовали меня второй раз в конце декабря 2014 года, как раз под Новый год. Предновогодняя суета не помешала прокурорам проводить следственные действия со мной практически каждый день. Очень спешили, в январе заканчивался срок следствия и им хотелось как можно быстрее передать дело в суд и с гордостью отчитаться об успешной работе по разоблачению "главного террориста Харькова".
20.04.2018
политика ;
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Новости
20.04.2018 12:27 Мск (14:27 Екб)
общество | Тюменская область
Тюменские ЦУМ и "Гудвин" заплатят по 150 тысяч за нарушения пожарной безопасности
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суд, молоток (2017) | Фото: rabotnikitv.com

После проверки пожарной безопасности за нарушения оштрафованы тюменские ЦУМ и ТРЦ "Гудвин", передает корреспондент Накануне.RU.
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ЦУМ и владелец "Гудвина", "Мегаполис-Сервис", должны заплатить по 150 тыс. руб. В зданиях найдены различные нарушения. Так, в универмаге под эскалатором на первом этаже размещены кофейня, деревянная мебель и другие горючие материалы. На путях эвакуации не закреплены ковровые покрытия. На втором этаже служебной лестницы не укомплектован пожарный шкаф.

В "Гудвине" баннеры на его фасадах выполнены из горючих материалов. Части здания различных классов функциональной пожарной опасности не разделены между собой. Противопожарные ворота, установленные в пожарных отсеках торгового центра, не оборудованы устройствами, обеспечивающими их автоматическое закрывание при пожаре, сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

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20.04.2018 12:27 Мск | Тюмень | Михаил Лукашкин
14:27 Екб


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Тюменские ЦУМ и "Гудвин" заплатят по 150 тысяч за нарушения пожарной безопасности
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