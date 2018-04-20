Тюменские ЦУМ и "Гудвин" заплатят по 150 тысяч за нарушения пожарной безопасности

После проверки пожарной безопасности за нарушения оштрафованы тюменские ЦУМ и ТРЦ "Гудвин", передает корреспондент Накануне.RU.

ЦУМ и владелец "Гудвина", "Мегаполис-Сервис", должны заплатить по 150 тыс. руб. В зданиях найдены различные нарушения. Так, в универмаге под эскалатором на первом этаже размещены кофейня, деревянная мебель и другие горючие материалы. На путях эвакуации не закреплены ковровые покрытия. На втором этаже служебной лестницы не укомплектован пожарный шкаф.

В "Гудвине" баннеры на его фасадах выполнены из горючих материалов. Части здания различных классов функциональной пожарной опасности не разделены между собой. Противопожарные ворота, установленные в пожарных отсеках торгового центра, не оборудованы устройствами, обеспечивающими их автоматическое закрывание при пожаре, сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.