Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что вещество, которое по версии британского премьер-министра было использовано при отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля, состояло на вооружении в США.

"Это вещество было запатентовано, состояло на вооружении или в пользовании находилось различных институтов биологических и химических армий Соединенных Штатов. И оно производится элементарно", — цитирует министра РИА "Новости".

Упомянул Лавров и деятеля татарского национального движения, "премьер-министра правительства Татарстана в изгнании" Вила Мирзаянова, который в 1995 году эмигрировал в США и написал книгу, в которой называл себя специалистом по химическому оружию и опубликовал формулу вещества, известного как "Новичок".

Ранее постоянный представитель России при ОЗХО Александр Шульгин в программе "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" указал на наличие у США патента на "Новичок".