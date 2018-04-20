Блогер Варламов заявил о намерении баллотироваться на пост мэра Москвы

Блогер Илья Варламов заявил о намерении баллотироваться на выборы мэра Москвы. Об этом он заявил в своем канале в YouTube.

"Скоро начинаются выборы мэра Москвы. Жителям столицы нужен нужен радикальный урбанизм, и я могу его предложить", - поясняется в сообщении к ролику.

"У меня политического рейтинга нет, мне на него все равно, не хочу заигрывать с избирателями, не хочу кому-то нравиться, но есть идеи, которые я хотел бы донести до большого количества людей", - обратился Варламов к пользователям ресурса.

Он также отметил, что "ситуация такая, что альтернативы Собянину нет", и чтобы победить ресурс, который сложился в московском правительстве, "нужно иметь очень много денег" и сторонников. Но Варламов считает важным использовать возможности, которые дают выборы, чтобы донести свои идеи. Подробно о своей программе он рассказал в опубликованном ролике.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, ранее лево-патриотические силы запустили праймериз для определения кандидата на выборы мэра Москвы.