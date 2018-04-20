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19.04.2018
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"Highly Likely Welcome Back, или Пора домой!" Ну какой дурак поедет?! Проект был презентован накануне в Россотрудничестве. Название инициативы – "Highly Likely Welcome Back, или пора домой!" – не только прямо говорит о том, на кого она рассчитана, но и как бы показывает, какие у нас тонкие "тролли" есть в госструктуре, ведь словами "highly likely" пользовались британские власти при разбирательствах в деле отравления Сергей Скрипаля.
18.04.2018
от издателя  |  комментариев: 7


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19.04.2018
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Новости
20.04.2018 11:53 Мск (13:53 Екб)
культура | В России
Олег Табаков посмертно награжден призом ММКФ
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Олег Табаков (2018) | Фото:Wikimedia Commons

Актер и режиссер Олег Табаков посмертно награжден спецпризом "Золотой Святой Георгий" Московского международного кинофестиваля за вклад в мировой кинематограф. Об этом сообщается на официальном сайте кинофестиваля.
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"Это тот редкий случай, когда даже не нужно повторять ритуальных фраз о том, что память о нем будет жить вечно. Действительно народного артиста знали и любили все – от мала до велика, и этой искренней любви миллионов не угрожает никакое забвение", - говорится в сообщении.

Приз получил сын Олега Табакова, актер Павел Табаков.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, народный артист СССР Олег Табаков скончался 12 марта на 83 году жизни после продолжительной болезни.

Новым художественным руководителем Московского театра Табакова стал народный артист России Владимир Машков.

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20.04.2018 11:53 Мск | информационная служба Накануне.RU
13:53 Екб


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Олег Табаков посмертно награжден призом ММКФ
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