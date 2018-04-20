Олег Табаков посмертно награжден призом ММКФ

Актер и режиссер Олег Табаков посмертно награжден спецпризом "Золотой Святой Георгий" Московского международного кинофестиваля за вклад в мировой кинематограф. Об этом сообщается на официальном сайте кинофестиваля.

"Это тот редкий случай, когда даже не нужно повторять ритуальных фраз о том, что память о нем будет жить вечно. Действительно народного артиста знали и любили все – от мала до велика, и этой искренней любви миллионов не угрожает никакое забвение", - говорится в сообщении.

Приз получил сын Олега Табакова, актер Павел Табаков.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, народный артист СССР Олег Табаков скончался 12 марта на 83 году жизни после продолжительной болезни.

Новым художественным руководителем Московского театра Табакова стал народный артист России Владимир Машков.