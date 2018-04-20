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После участившихся отравлений школьников в Екатеринбурге прокуратура взялась за ЕМУП "Золушка"
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Новая школа Екатеринбург столовая (2016) | Фото: prokuratura.ur.ru

Прокуратура начала проверку соблюдения законодательства при организации питания школьников в Екатеринбурге.
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Как сообщили Накануне.RU в областном надзорном ведомстве, это связано с участившимися случаями обращения за медицинской помощью учащихся школ с похожими симптомами: жалобами на недомогание, болями в области живота и рвотой.

"В особенности будет обращено внимание на соблюдение требований законодательства ЕМУП "Золушка". К надзорным мероприятиям в качестве специалистов привлечены сотрудники региональных подразделений Роспотребнадзора, УФАС, Министерства финансов области. Будет проверена информация о нарушении санитарных норм при приготовлении пищи, о замене блюд, о нарушении технологии приготовления пищи, в том числе использовании отходов, об утверждении фиктивного меню. Также проверке подлежит соблюдение бюджетного законодательства на наличие возможных фактов хищения бюджетных средств, выделенных на так называемое льготное питание", - сообщили в прокуратуре.

В ведомстве намерены дать правовую оценку соблюдению законодательства при проведении торгов на право заключения контракта на организацию питания в конкретных школах (в том числе по приемке продукции, порядку формирования цены контракта, участию в торгах аффилированных групп). По результатам проверки и при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

Напомним, последний инцидент с отравлением на днях произошел в школе №85, что на улице Серафимы Дерябиной. Состояние здоровья ухудшилось сразу у семи учащихся. В итоге школа была закрыта на карантин до 23 апреля, а в образовательное учреждение нагрянули прокуроры и следователи. Выяснилось, что организацией питания детей там занималось как раз ЕМУП "Золушка".

Другие новости по темам: прокуратура, школьники, отравление, ЕМУП Золушка
20.04.2018 11:55 Мск | Екатеринбург | информационная служба Накануне.RU
13:55 Екб


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Предыдущие новости на эту тему: Ранее 17.04.2018 11:14 Мск
В екатеринбургскую школу №85 после массового отравления учеников нагрянули следователи

Ранее 17.04.2018 09:41 Мск
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Средняя школа №85 в Екатеринбурге закрыта на карантин








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После участившихся отравлений школьников в Екатеринбурге прокуратура взялась за ЕМУП "Золушка"
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