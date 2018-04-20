Один из югорских силовиков, подозреваемых в крышевании бутлегеров, переведен в СИЗО

В Югре следователи нашли новые преступные эпизоды в деле главы отдела по взаимодействию с органами исполнительной власти субъектов РФ и органов МСУ, организации применения административного законодательства окружного управления МВД Романа Недыбы. Это стало причиной того, что силовика отправили из-под домашнего ареста в СИЗО, передает корреспондент Накануне.RU.

"Сначала и начальника отдела, и главу полиции Нефтеюганска арестовали. Они обжаловали, суд изменил меру пресечения на домашний арест. Позже дважды нашли новые эпизоды преступлений главы отдела, вышли в суд, в итоге он отправлен в СИЗО", - сообщили Накануне.RU в пресс-службе окружного управления СКР.

Напомним, по версии следствия, Недыба и начальник Нефтеюганского городского отдела полиции Николай Плаксин, предположительно, брали взятки в 2016-17 гг. Притом не только деньгами, но и имуществом и услугами. В их кабинетах и квартирах прошли обыски.