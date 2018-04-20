СК: Окончательное количество погибших при пожаре в Кемерово - 60 человек

Следствие установило, что при пожаре в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерово погибли 60 человек, сообщили Накануне.RU в Следственном комитете РФ.

"Результаты работы по проверке всех обращений о пропавших при пожаре людях, а также полученные заключения экспертов позволили следствию определить окончательное количество погибших при пожаре – их 60", - сказала официальный представитель СК Светлана Петренко.

По ее словам, следователями получены заключения генетических экспертиз по погибшим при пожаре в кемеровском ТРЦ. Все они идентифицированы. В связи с этим следователями выданы разрешения на захоронение 37-ми погибших.

Ранее по результатам процедуры опознания родственникам были выданы разрешения для захоронения 23 погибших.

Напомним, пожар в здании торгового центра "Зимняя вишня" в Кемерово произошел 25 марта. Ранее, по официальным данным, погибшими считались 64 человека.

29 марта сообщалось, что следствие нашло живыми трех человек, о пропаже которых родственники заявили после пожара в "Зимней вишне".