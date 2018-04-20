ДК "Химмаш" в Екатеринбурге закрывают в День защиты детей

В Екатеринбурге дворец культуры "Химмаш", против сноса которого неоднократно выступали общественники города, закрывают 1 июня, в День защиты детей. Как сообщил Накануне.RU участник инициативной группы Иван Стародубцев, у жителей нет уверенности, что здание сохранят.

На этой неделе активисты ДК "Химмаш" побывали на личном приеме у министра строительства Свердловской области Михаила Волкова, который заявил, что этот вопрос проконтролирует губернатор Евгений Куйвашев. Собственник здания - компания "AVS Group" - закрывает дворец культуры 1 июня на реконструкцию. Министр культуры сообщил активистам, что власти не могут повлиять на решение собственника, но сейчас они ищут правильное решение этого вопроса. На какое время ДК закроют, еще неясно.

Как рассказал Иван Стародубцев, на время ремонта дворца культуры общественникам предложили занять другое помещение, которое находится на улице Инженерная, 48. Помещения этого здания также требуют ремонта. По словам активиста, глава администрации Екатеринбурга Александр Якоб пообещал, что прежде чем перемещать детей в новое здание, его отремонтируют, но, как оказалось, и это помещение уже занято.

29 апреля активисты организуют концерт в ДК "Химмаш" под названием "Праздник танца". На мероприятие пригласили артиста "Уральских пельменей" Андрея Рожкова, который, по словам общественников, также выступает за сохранение дворца культуры. Собранные с концерта деньги активисты хотят вложить в реконструкцию нового помещения на ул. Инженерная, 48. Там временно будут проходить занятия для творческих коллективов.

Также Страродубцев отметил, что это не последний концерт, активисты планируют провести еще несколько акций, чтобы отстоять ДК "Химмаш".

Напомним, что недавно активисты получили два официальных письма: министр культуры Свердловской области Светлана Учайкина прислала письменный ответ о том, что ДК "Химмаш" сносить не будут, а в администрации президента сообщили, что этот вопрос будет рассмотрен до 27 мая. Граждане боятся, что собственник - компания "AVS Group" - снесет дворец культуры и построит на его месте жилой комплекс с административными помещениями. Неравнодушные екатеринбуржцы уже не раз проводили акции в защиту ДК "Химмаш".