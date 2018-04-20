Группа "АЛРОСА" отчиталась об объемах добычи алмазов в I квартале 2018 года

Добыча алмазов Группы "АЛРОСА" по итогам первого квартала 2018 года составила 7,4 млн карат, сообщили Накануне.RU в пресс-службе компании.

Отмечается, что этот показатель снизился на 17% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года.

Как пояснили в компании, снижение объема алмазодобычи связано с несколькими факторами. Среди них - сокращение добычи Мирнинского ГОКа, а именно прекращение добычи алмазов на подземном руднике трубки "Мир" в результате аварии в августе 2017 года, вовлечение в обработку руды с более низким содержанием алмазов с трубки "Юбилейная" и прекращение обработки руды с карьера трубки "Удачная" в связи с завершением добычи открытым способом.

"Стоит отметить, что компания продолжает развивать добычу на ключевых проектах – подземном руднике "Удачный" и ПАО "Севералмаз", добыча на которых увеличилась в 1 квартале 2018 г. относительно аналогичного периода 2017 года. Запланированный объем производства по итогам 2018 года составляет 36,6 млн карат", – отметил исполнительный директор "АЛРОСА" Игорь Соболев.

По предварительным данным, объем продаж алмазов Группы в первом квартале 2018 года составил 13,3 млн карат. Выручка от продаж алмазов составила $1,582 млрд.