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Новости
20.04.2018 11:27 Мск (13:27 Екб)
экономика | Дальневосточный ФО
Группа "АЛРОСА" отчиталась об объемах добычи алмазов в I квартале 2018 года
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(2017) | Фото:

Добыча алмазов Группы "АЛРОСА" по итогам первого квартала 2018 года составила 7,4 млн карат, сообщили Накануне.RU в пресс-службе компании.
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Отмечается, что этот показатель снизился на 17% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года.

Как пояснили в компании, снижение объема алмазодобычи связано с несколькими факторами. Среди них - сокращение добычи Мирнинского ГОКа, а именно прекращение добычи алмазов на подземном руднике трубки "Мир" в результате аварии в августе 2017 года, вовлечение в обработку руды с более низким содержанием алмазов с трубки "Юбилейная" и прекращение обработки руды с карьера трубки "Удачная" в связи с завершением добычи открытым способом.

"Стоит отметить, что компания продолжает развивать добычу на ключевых проектах – подземном руднике "Удачный" и ПАО "Севералмаз", добыча на которых увеличилась в 1 квартале 2018 г. относительно аналогичного периода 2017 года. Запланированный объем производства по итогам 2018 года составляет 36,6 млн карат", – отметил исполнительный директор "АЛРОСА" Игорь Соболев.

По предварительным данным, объем продаж алмазов Группы в первом квартале 2018 года составил 13,3 млн карат. Выручка от продаж алмазов составила $1,582 млрд.

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20.04.2018 11:27 Мск | Москва | информационная служба Накануне.RU
13:27 Екб


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Группа "АЛРОСА" отчиталась об объемах добычи алмазов в I квартале 2018 года
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