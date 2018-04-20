В Челябинске суд запретил трем авиакомпаниям летать на самолетах типа Ан-2

Челябинский областной суд оставил без изменений решение о запрете трем авиакомпаниям осуществлять воздушные перевозки пассажиров до получения необходимых разрешительных документов, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.

Речь идет об ООО Авиакомпания "МагАвиа", некоммерческие партнерства Авиакомпания "МагАвиа" и Авиакомпания "УралСпецавиа", которые оказывали платные услуги по прыжкам с парашютом с воздушных судов и полеты на самолете типа Ан-2 в отсутствии сертификата эксплуатанта и лицензии на перевозку пассажиров.