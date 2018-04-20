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Проект по созданию туристского кластера на "Горе Белой" в Свердловской области хотят реализовать в два этапа
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Белая (2017) | Фото:vk.com/gorabelaya

Члены рабочей группы по развитию комплекса "Гора Белая" представили губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву концепцию создания туристско-рекреационного кластера с особым налоговым режимом для его резидентов.

Напомним, в феврале 2018 года Куйвашев провел выездное совещание по созданию туристского кластера на базе существующего горнолыжного курорта на горе Белой в Горнозаводском округе Среднего Урала. После этого решением главы региона была создана рабочая группа по реализации проекта, в которую вошли представители региональных и местных органов власти, а также представители экспертного сообщества.

Как сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики губернатора, в рабочей встрече приняли участие министр инвестиций и развития Свердловской области Виктория Казакова и председатель регионального отделения "Деловой России" Леонид Гункевич. По словам Казаковой, к настоящему моменту подготовлен законопроект о внесении изменений в отдельные законы области, принятие которого позволит установить на территории горы Белой льготный налоговый режим для резидентов. Министр отметила, что при подготовке документа эксперты исходили из того, что основными участниками экономической деятельности в рамках кластера будут субъекты малого и среднего предпринимательства. Члены рабочей группы находятся в активной стадии обсуждения законопроекта. Перед ними стоит задача в сжатые сроки завершить работу и внести на рассмотрение в Законодательное собрание региона.

Гора Белая, Нижний Тагил(2018)|Фото: Департамент информационной политики губернатора Свердловской области

Леонид Гункевич представил губернатору наработки, касающиеся самой концепции создаваемого кластера. Он отметил, что проект целесообразно реализовать в два этапа. Первый - это доработка существующей инфраструктуры и разворачивание комплекса "Гора Белая" до полноценного курорта. После того, как будет сформирован устойчивый клиентский поток, можно будет перейти к реализации второго этапа - создания на прилегающей территории спа-курортов, мест размещения и инфраструктуры гостеприимства. Кластер предполагается создать на территории от поселка Черноисточинск до Усть-Утки.

По данным члена рабочей группы, существующий туристический поток "Горы Белой" можно будет удвоить в течение трех лет благодаря реализации проекта.

Другие новости по темам: Гора Белая, туризм, Куйвашев, кластер
20.04.2018 11:19 Мск | информационная служба Накануне.RU
13:19 Екб


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Проект по созданию туристского кластера на "Горе Белой" в Свердловской области хотят реализовать в два этапа
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