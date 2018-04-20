МИД РФ обвинил Британию в убийстве Распутина и императора Павла I

МИД РФ рассказал об участии спецслужб Британии в убийстве императора Павла I и Григория Распутина. Такое заявление сделала официальный представитель ведомства Мария Захарова. На прошедшем 19 апреля брифинге для прессы она дала подробный ответ на обвинения посла Великобритании в России Лори Бристоу, который заявил, что Россия причастна "к целому ряду убийств, совершенных по государственному заказу, в том числе на территории Великобритании".

"Возможно, британский посол не очень хорошо знаком с историей своей страны, ее ролью и вовлеченностью в происходящие на протяжении веков процессы в других странах. Я не думаю, что Бристоу нужно винить в других вещах, в отсутствии права, возможно, он действительно просто не знает своей истории", - заявила Захарова перед тем, как дать обширную картину деяний британской короны за почти 400 лет.

Захарова напомнила, что о причастности британских властей к убийству Григория Распутина писали исследователи истории Скотланд-Ярда. По ее словам, в пользу этой версии высказывался историк английской разведки Майкл Смит в своей книге "Шесть: История британской "Сикрет интеллидженс сервис". Он пишет, что в разгар Первой мировой войны из Англии в Петроград был направлен капитан МИ-6 Рейнер с заданием добиться от Распутина информации о переговорах о сепаратном мире с Германией и, если потребуется, устранить его. По мнению Смита, третий, контрольный, выстрел в голову Распутина был произведен из английского револьвера "Уэбли-455". Захарова также напомнила, что в неких рассекреченных документах переписки английских разведчиков имеется письмо друга Освальда Рейнера офицеру британской разведки Джону Скэйлу от 24 декабря 1916 г.: "Не все пошло по плану, но наша цель была достигнута… Рейнер заметает следы и, несомненно, свяжется с вами для инструктажа".

"Ряд историков убеждены, что в послании говорится именно об убийстве Распутина. В 2004 г. "Би-Би-Си" показала документальный фильм "Кто убил Распутина?". Согласно версии британских журналистов, "слава" и замысел данного убийства принадлежит Великобритании, а российские заговорщики были лишь исполнителями или инструментами. Кстати, аналогичные версии есть и в отношении убийства российского императора Павла I, но я думаю, что это вопрос к историкам", - заявила официальный представитель МИД РФ.

Также, по словам Захаровой, в 2013 г. была опубликована информация, согласно которой, британская секретная разведывательная служба MИ-6 оказалась организатором убийства первого демократически избранного премьер-министра Конго Патриса Лумумбы.

"Все, что мы видим в "бондиане", на самом деле происходит под прикрытием МИ-5 и Ми-6. Благодаря этому фильму люди в принципе узнали о таком понятии, как "лицензия на убийство" - термин, обозначающий официальное разрешение правительства или органа государственной власти секретному агенту, который служит этой власти, на самостоятельное принятие решения о необходимости и целесообразности убийства для достижения некоей цели", - отметила Захарова.