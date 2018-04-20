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от издателя  |  комментариев: 7


Юрий Апухтин. Узник киевского режима. Часть III Арестовали меня второй раз в конце декабря 2014 года, как раз под Новый год. Предновогодняя суета не помешала прокурорам проводить следственные действия со мной практически каждый день. Очень спешили, в январе заканчивался срок следствия и им хотелось как можно быстрее передать дело в суд и с гордостью отчитаться об успешной работе по разоблачению "главного террориста Харькова".
20.04.2018
политика ;
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Югра потратит 400 миллионов на благоустройство
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Наталья Комарова, губернатор Югры (2018) | Фото: Правительство Югры

На мероприятия по благоустройству в Югре будет направлено около 400 млн руб. Средства граждан, внебюджетные источники составляют почти 20 млн руб. Такая цифра была озвучена на заседании межведомственной комиссии по формированию комфортной городской среды, сообщили Накануне.RU в окружном департаменте общественных и внешних связей.

Губернатор Югры Наталья Комарова поставила перед руководителями муниципалитетов задачу – дальнейшее развитие применения системы инициативного бюджетирования. Она напомнила, что в настоящее время заканчивается работа по заключению соглашений на предоставление из окружного бюджета субсидий муниципальным образованиям.

"Особое внимание хочу обратить на необходимость синхронизации программ по благоустройству с программами капитального ремонта многоквартирных домов, инженерных сетей, благоустройства дворовых территорий и с приоритетным проектом "Малый бизнес и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". При этом все проектные решения должны быть протестированы на соответствие стандартам доступности маломобильных групп населения", – нацелила участников заседания Наталья Комарова.

Глава Сургута Вадим Шувалов доложил, что минимальный перечень благоустройства придомовых территорий включает в себя работы по ремонту дворовых проездов, устройству освещения, установке скамеек и урн. Дополнительный перечень состоит из работ по устройству детских, спортивных площадок, парковок, контейнерных площадок и площадок для выгула собак, озеленению, установке ограждений и элементов навигации.

"На данный момент в 52 территориях окончательно определены перечни работ: в 22 – минимальный, в 30 – минимальный и дополнительный. Также заключено пять контрактов на общую сумму 10,2 млн руб.: три в Нижневартовском районе, по одному в Когалыме и Ханты-Мансийске", - отметил он.

В 2018 году в Югре запланировано благоустроить 35 общественных территорий. В их числе парки, аллеи, скверы, набережные, пешеходные мосты, бульвары, пешеходные зоны, детские игровые и спортивные площадки. В настоящее время уже заключено 15 контрактов на сумму 54,6 млн руб. Остальные муниципалитеты подготовили и разместили аукционную документацию. Планируется обустроить 815 дворов и 592 общественные территории.

Другие новости по темам: благоустройство дворов, Югра, бюджет
20.04.2018 11:59 Мск | Ханты-Мансийск | Ксения Теплякова
13:59 Екб


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Предыдущие новости на эту тему: Ранее 26.02.2018 14:51 Мск
Жители Сургута активно осваивают новый инструмент по благоустройству: на портале "Твой Сургут" уже зарегистрировались более 700 горожан 








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Югра потратит 400 миллионов на благоустройство
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