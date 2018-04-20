Югра потратит 400 миллионов на благоустройство

На мероприятия по благоустройству в Югре будет направлено около 400 млн руб. Средства граждан, внебюджетные источники составляют почти 20 млн руб. Такая цифра была озвучена на заседании межведомственной комиссии по формированию комфортной городской среды, сообщили Накануне.RU в окружном департаменте общественных и внешних связей.

Губернатор Югры Наталья Комарова поставила перед руководителями муниципалитетов задачу – дальнейшее развитие применения системы инициативного бюджетирования. Она напомнила, что в настоящее время заканчивается работа по заключению соглашений на предоставление из окружного бюджета субсидий муниципальным образованиям.

"Особое внимание хочу обратить на необходимость синхронизации программ по благоустройству с программами капитального ремонта многоквартирных домов, инженерных сетей, благоустройства дворовых территорий и с приоритетным проектом "Малый бизнес и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". При этом все проектные решения должны быть протестированы на соответствие стандартам доступности маломобильных групп населения", – нацелила участников заседания Наталья Комарова.

Глава Сургута Вадим Шувалов доложил, что минимальный перечень благоустройства придомовых территорий включает в себя работы по ремонту дворовых проездов, устройству освещения, установке скамеек и урн. Дополнительный перечень состоит из работ по устройству детских, спортивных площадок, парковок, контейнерных площадок и площадок для выгула собак, озеленению, установке ограждений и элементов навигации.

"На данный момент в 52 территориях окончательно определены перечни работ: в 22 – минимальный, в 30 – минимальный и дополнительный. Также заключено пять контрактов на общую сумму 10,2 млн руб.: три в Нижневартовском районе, по одному в Когалыме и Ханты-Мансийске", - отметил он.

В 2018 году в Югре запланировано благоустроить 35 общественных территорий. В их числе парки, аллеи, скверы, набережные, пешеходные мосты, бульвары, пешеходные зоны, детские игровые и спортивные площадки. В настоящее время уже заключено 15 контрактов на сумму 54,6 млн руб. Остальные муниципалитеты подготовили и разместили аукционную документацию. Планируется обустроить 815 дворов и 592 общественные территории.