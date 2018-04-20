"РКН не связан с событиями этого утра": Карты Райффайзенбанка отказались работать

в этот день
20.04.18
12:14
В Екб.14:14
Олигархи РФ увеличили состояние на $25 млрд, несмотря на санкционную войну
"Нефтегазовые генералы" ямальского заксобрания в разы увеличили доходы
"Ростех" собирается обанкротить Курганмашзавод и объединить его с тульским КБП
Главное
МИД РФ обвинил Британию в убийстве Распутина и императора Павла I

Тема дня
Немцы не хотят участвовать в санкциях и не решаются бомбить Сирию Германия собирается обратиться с официальной просьбой к президенту США, немецкий бизнес требует освободить его от необходимости применения антироссийских санкций, сообщает The Wall Street Journal. Олаф Шольц, министр финансов Германии, обсудит этот животрепещущий вопрос с коллегами.
19.04.2018
политика  |  добавить комментарий
Аналитика
Вся аналитика

"Highly Likely Welcome Back, или Пора домой!" Ну какой дурак поедет?! Проект был презентован накануне в Россотрудничестве. Название инициативы – "Highly Likely Welcome Back, или пора домой!" – не только прямо говорит о том, на кого она рассчитана, но и как бы показывает, какие у нас тонкие "тролли" есть в госструктуре, ведь словами "highly likely" пользовались британские власти при разбирательствах в деле отравления Сергей Скрипаля.
18.04.2018
от издателя  |  комментариев: 7


Берия — отец Отечества Фигура Лаврентия Павловича Берии сейчас актуализируется и в связи с международной обстановкой, и в связи с нашим новым сверхоружием.
19.04.2018
Мнения из Сети ;
^ Архив аналитики

Реклама от YouDo

Самое популярное
"Его же выпустили!" Грудинин рассказал, как побеседовал с Путиным о Квачкове
Данила Козловский рассказал о нетрадиционной сексуальной ориентации
Штайнмайер призвал не объявлять врагами Россию и её народ
На крупном тюменском предприятии забастовка: "Довели народ до отчаянья"
США, Франция и Великобритания нанесли ракетный удар по Сирии
Госдума про ракетный удар США по Сирии: "Это второй Белград"
В 2018 году ожидаются протесты россиян - доклад
Дорогие депутаты: народные избранники в ГД оказались миллиардерами и крупными землевладельцами
Голосование
Как России ответить на новые санкции США?

Оказать поддержку пострадавшим олигархам

Хотя бы закрыть "Макдональдсы"

Прекратить вложение средств РФ в госдолг США

Ввести валютные ограничения

Ничего не делать, само собой рассосется


Результаты 793



Новости
20.04.2018 11:06 Мск (13:06 Екб)
общество | В России
"РКН не связан с событиями этого утра": Карты Райффайзенбанка отказались работать
размер шрифта: A A A   в блог   версия для печати

(2011) | Фото:

В Райффайзенбанке предупредили клиентов о сбое в работе ряда сервисов.
Читайте также:

"Наблюдаются сложности в работе некоторых сервисов банка. Мы приносим свои извинения за неудобства. Наши специалисты активно работают над скорейшим устранением", - сообщил банк в Twitter.

Отвечая на вопрос одного из пользователей, имеет ли сбой отношение к действиям Роскомнадзора, который продолжает ограничивать доступ к мессенджеру Telegram и блокирует в связи с этим VPN и прокси-сервисы, Райффайзенбанк уточнил, что "РКН не связан с событиями этого утра. Сбой произошел на нашей стороне".

На сайте кредитной организации также отмечается, что из-за технического сбоя в работе систем банка многие его сервисы недоступны.

Клиенты Райффайзенбанка сообщают, что столкнулись с проблемами при операциях по картам. Банкоматы организации оказались отключены, воспользоваться интернет-банком у клиентов также не получалось.

В четверг сбой произошел в работе банка ФК "Открытие": клиентов предупредили о возможных двойных списаниях средств по картам по техническим причинам.

Напомним, с 16 апреля Роскомнадзор начал блокировать Telegram. Претензия властей состоит в том, что мессенджер не передал ключи для дешифровки переписки пользователей из России. В начале недели в черный список организации попало около 20 млн IP-адресов, что создало проблемы в работе ряда сайтов.

Другие новости по темам: Райффайзенбанк, сбой, карты
20.04.2018 11:06 Мск | информационная служба Накануне.RU
13:06 Екб


Если Вы заметили ошибку, выделите текст, ее содержащий, и нажмите Ctrl + Enter


Предыдущие новости на эту тему: Ранее 20.04.2018 10:14 Мск
Роскомнадзор заблокировал 18 VPN и прокси-сервисов, предоставлявших доступ к Telegram

Ранее 20.04.2018 09:54 Мск
Блокировку Telegram связали с планами Дурова создать собственную криптовалюту

Ранее 20.04.2018 06:03 Мск
Роскомнадзор обсудил возможность блокировки push-уведомлений Telegram

Ранее 20.04.2018 02:05 Мск
Роскомнадзор блокирует сервера Microsoft

Ранее 19.04.2018 10:23 Мск
Советник президента по интернету извинился за Роскомнадзор

Ранее 18.04.2018 12:07 Мск
На Avito в Екатеринбурге предлагают услуги по обходу блокировки Telegram

Ранее 18.04.2018 08:31 Мск
Роскомнадзор пригрозил заблокировать Facebook до конца 2018 года

Ранее 17.04.2018 19:01 Мск
Дуров пообещал биткоин-гранты и миллионные вознаграждения Цифровому Сопротивлению








Добавить комментарий:

"РКН не связан с событиями этого утра": Карты Райффайзенбанка отказались работать
Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *





  • Архив
  • Форум



Загрузка
Новости партнеров

Новости Екатеринбурга и Свердловской области       
вверх
Рейтинг@Mail.ru
Наш проект  Наша команда 

Информационное агентство "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ ИА№ФС77-56094 от 15 ноября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Сетевое издание "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ Эл№ФС77-56357 от 02 декабря 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Учредитель ООО "Институт информационных технологий"
620142, г. Екатеринбург, ул. Степана Разина, д. 16 (3 этаж)
Телефоны редакции: (343) 295–15–36, 295–15–94, 295–14–38.
E-mail редакции: news@nakanune.ru
Главный редактор: Хурбатов С.В.
Использование материалов агентства допускается только с согласия редакции.
Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к материалам сайта. Комментарии к материалам сайта - это личное мнение посетителей сайта.
18+