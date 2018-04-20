"РКН не связан с событиями этого утра": Карты Райффайзенбанка отказались работать

В Райффайзенбанке предупредили клиентов о сбое в работе ряда сервисов.

"Наблюдаются сложности в работе некоторых сервисов банка. Мы приносим свои извинения за неудобства. Наши специалисты активно работают над скорейшим устранением", - сообщил банк в Twitter.

Наблюдаются сложности в работе некоторых сервисов банка. Мы приносим свои извинения за неудобства. Наши специалисты активно работают над скорейшим устранением. pic.twitter.com/SMB7MsjPET — Райффайзенбанк (@Raiffeisen_Ru) 20 апреля 2018 г.

Отвечая на вопрос одного из пользователей, имеет ли сбой отношение к действиям Роскомнадзора, который продолжает ограничивать доступ к мессенджеру Telegram и блокирует в связи с этим VPN и прокси-сервисы, Райффайзенбанк уточнил, что "РКН не связан с событиями этого утра. Сбой произошел на нашей стороне".

На сайте кредитной организации также отмечается, что из-за технического сбоя в работе систем банка многие его сервисы недоступны.

Клиенты Райффайзенбанка сообщают, что столкнулись с проблемами при операциях по картам. Банкоматы организации оказались отключены, воспользоваться интернет-банком у клиентов также не получалось.

В четверг сбой произошел в работе банка ФК "Открытие": клиентов предупредили о возможных двойных списаниях средств по картам по техническим причинам.

Напомним, с 16 апреля Роскомнадзор начал блокировать Telegram. Претензия властей состоит в том, что мессенджер не передал ключи для дешифровки переписки пользователей из России. В начале недели в черный список организации попало около 20 млн IP-адресов, что создало проблемы в работе ряда сайтов.