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Представитель ТЦ "Гринвич" и "Пассаж": Вероятность закрытия объектов нулевая, а недочеты устранят в кратчайшие сроки
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ТЦ Гринвич, пятая очередь, открытие (2016) | Фото: Накануне.RU

Представитель "Общества Малышева-73" (ТЦ "Гринвич" и "Пассаж") Илья Клюжин заверил, что представления от прокуратуры - это прежде всего побуждение к устранению всех нарушений. Закрытие ТЦ не планируется, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Как заявил ранее заместитель начальника Главного управления МЧС России по Свердловской области Максим Пинчугов, по итогам проверок свердловских ТЦ направлены три исковых заявления об устранении нарушений, с требованием о временном приостановлении деятельности - в "Гринвич", "Пассаж" и "Алатырь".

"Был составлен ряд замечаний, которые не носят критический характер и не несут угрозу человеческой жизни. Большинство на данный момент устранены, оставшаяся часть замечаний будет устранена в ближайшее время", - отметил Клюжин.

Что же касается иска прокуратуры в адрес "Гринвича" и "Пассажа", то, по словам представителя "Общества Малышева-73", этот документ существует не для того, чтобы закрыть ТЦ, а чтобы побудить в короткие сроки устранить нарушения.

"Вероятность закрытия ТЦ - нулевая. Никто этого не хочет. Иск - побуждение к скорейшему исключению нарушений", - заявил он.

Напомним, прокуратура и МЧС Свердловской области отчиталась о проверках, которые были проведены в торговых центрах области. Представители ведомств также отмечают, что цель работы - устранение нарушений, а не закрытие объектов.

Напомним, Генпрокуратура РФ поручила прокурорам субъектов с привлечением территориальных органов МЧС России провести проверку пожарной безопасности во всех торговых комплексах, где есть развлекательные центры, в связи с пожаром в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерово.

ТЦ Гринвич, пятая очередь, открытие(2016)|Фото: Накануне.RU

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20.04.2018 10:59 Мск | Екатеринбург | информационная служба Накануне.RU
12:59 Екб


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Предыдущие новости на эту тему: Ранее 20.04.2018 10:10 Мск
Не закрыть, а исправить нарушения. Прокуратура и МЧС отчитались о проверках свердловских ТЦ

Ранее 27.03.2018 13:59 Мск
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Представитель ТЦ "Гринвич" и "Пассаж": Вероятность закрытия объектов нулевая, а недочеты устранят в кратчайшие сроки
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