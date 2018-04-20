Глава дептранса Москвы Ликсутов задекларировал выросший в разы доход

Вице-мэр Москвы по развитию транспортной инфраструктуры города Максим Ликсутов отчитался о доходах в 219 млн 663 тыс. 468 руб. в 2017 году. Такие данные содержатся в декларациях московских чиновников, опубликованных на официальном сайте столичного правительства.

Ему принадлежат несколько крупных земельных участков, жилой дом в 2 129,5 кв. м. В собственности Ликсутова находятся легковые автомобили Lexus LX 570, Mercedes-BenzG55AMG, мотоциклы Harley-Davidson V-Rod Muscle, Ducati XDiavel S и Honda Gold Wing GL 1800 Motor Trike. В собственности двух его несовершеннолетних детей - квартиры площадью в 106,8 кв. м.

Напомним, в 2016 году годовой доход Ликсутова составил 6 млн 819 тыс. руб. Тогда он резко снизился, так как по итогам 2015 г. он составлял 65 млн 913 тыс. 105 руб.

Заммэра Москвы, курирующий вопросы ЖКХ и благоустройства города, Петр Бирюков в 2017 году заработал 6 млн 499 тыс. 498 руб. В его собственности находятся земельный участок, дачный дом, квартира с 50% долей в 173,8 кв. м. машиноместо и дачные постройки. Его супруга по итогам прошлого года задекламировала доход в 13 млн 951 тыс. 659 руб. Ей принадлежат вторые 50% доли квартиры и земельный участок, а также легковой автомобиль Daimler- Benz и снегоход Yamaha VT 70.

Заммэра Москвы - руководитель Аппарата Мэра и Правительства Москвы Анастасия Ракова задекларировала в 2017 году доход в размере 6 млн 818 тыс. 930 руб. Собственности у нее нет, однако в ее пользовании находятся квартира площадью в 75,9 кв. м. и дачный дом в 125 кв. м. Собственность на квартиру оформлена на одного из ее несовершеннолетних детей, который также отчитался о доходах в 720 тыс. руб.

В свою очередь заммэра Москвы по социальным вопросам Леонид Печатников заработал в 2017 году 6 млн 800 тыс. 71 руб. Он владеет машиноместом, в его пользовании находится квартира в 50 кв. м.