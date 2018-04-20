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Новости
20.04.2018 10:46 Мск (12:46 Екб)
общество | Пермский край
"Сатурн-Р" построит и передаст в собственность Перми школу и детский сад
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(2006) | Фото: norilsk.net

В четверг, 19 апреля, между правительством Пермского края, администрацией города Перми и строительной компанией "СМУ №3 Сатурн-Р" подписано соглашение о строительстве на территории возводимого микрорайона "Красные казармы" школы на не менее чем 1225 учебных мест и детского сада на не менее чем 75 мест, а также транспортной и социальной инфраструктуры. Согласно документу, после завершения строительства объекты будут переданы в муниципальную собственность города Перми. 

В присутствии губернатора Пермского края Максима Решетникова и владельца ГК "Сатурн-Р" Александра Репина подписи под соглашением поставили первый заместитель председателя Правительства – министр строительства и архитектуры Пермского края Михаил Сюткин, глава города Перми Дмитрий Самойлов и генеральный директор ООО "СМУ № 3 Сатурн-Р" Николай Кирюхин.

Ранее властями и бизнесом обсуждался вопрос существующей потребности населения строящегося микрорайона в объектах социальной инфраструктуры. В данном случае застройщик заходил на комплексное освоение территории, при котором, согласно закону, девелопер должен предусмотреть наличие социальных объектов. Однако сегодня количество учащихся в близлежащих детских садах и школах превышает имеющееся количество учебных мест.

"Мы меняем градостроительные подходы, нам важно, чтобы новое жилье строилось вместе с транспортной, инженерной и социально инфраструктурой. Большое спасибо застройщикам, что, несмотря на непростые переговоры, пошли на встречу интересам пермяков, — прокомментировал заключенное соглашение губернатор. — То, что мы сегодня сделали, — это выход на новый этап взаимоотношений властей с застройщиками. Теперь это будет практиковаться с застройщиками, ведущими масштабную стройку".

(2018)|Фото: пресс-служба губернатора пермского края

Глава Перми Дмитрий Самойлов отметил, что Соглашение позволит быстрее преодолеть "отложенный спрос" на объекты социальной сферы: "За последние пять лет мы в разы увеличили объемы инвестиций в строительство школ и детских садов, но потребность в новых учреждениях остается, так как в Перми хорошая демографическая ситуация, высокая рождаемость. "Красные казармы" — это самый центр города. И так как застройка будет сопровождаться возведением социальной инфраструктуры, для жителей микрорайона отпадет необходимость возить детей куда-то далеко в школы, в детсады. Все социальные учреждения будут рядом, по месту жительства", — подчеркнул Дмитрий Самойлов.

Ранее власти города и края проводили рабочие встречи с представителями застройщиков Прикамья. На них обсуждались потребность разработки стратегии реализации в регионе программ комплексной застройки, развития застроенных территорий и формирования комфортной городской среды.

"Микрорайон "Красные казармы" – это 32 гектара земли, где требуются коммуникации, транспортные развязки и много чего еще. Действительно мы построим порядка 0,5 млн кв. метров жилья, понятно, что среди новоселов будет большое количество детей, которым необходимы образовательные учреждения: школы и детские сады. Решение вопроса с образовательными учреждениями позволит нам привлечь больше новоселов. Мы увидели выгоду во взаимодействии в краевыми и городскими властями – соглашение обеспечивает дополнительное внимание и помощь с их стороны", — подчеркнул владелец строительной компании "Сатурн-Р" Александр Репин.

Напомним, ранее региональные власти, администрация Перми и ГК "КОРТРОС" подписали соглашение о сотрудничестве. Согласно подписанному документу, застройщик передаст городской администрации в безвозмездное пользование, помимо парка у жилого комплекса "Гулливер", дошкольное образовательное учреждение на 160 мест и площадку под строительство школы в центре города.

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20.04.2018 10:46 Мск | Пермь | информационная служба Накануне.RU
12:46 Екб


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"Сатурн-Р" построит и передаст в собственность Перми школу и детский сад
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