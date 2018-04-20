Рейтинг доверия к Путину снизился за месяц после выборов

ВЦИОМ зафиксировал падение рейтинга доверия к Владимиру Путину в первый месяц после президентских выборов.

Так, если в марте, накануне выборов, главе государства доверяли рекордные 55,3% россиян, то к 15 апреля уровень доверия снизился до 48,4%. До выборов этот показатель неизменно рос, свидетельствуют данные опроса.

Гендиректор ВИЦОМа Валерий Федоров заявил, что падение рейтинга сразу на 7% - это естественный процесс, поскольку половину населения страны можно назвать аполитичным. "Они включаются в политические темы только во время больших выборных кампаний или экстремальных событий", - пояснил он в комментарии газете "Ведомости".

Скорость падения рейтинга Федоров связал с негативным информационным фоном - трагедией в Кемерово, а также ухудшением ситуации на международной арене.

Рейтинг доверия к министру обороны Сергею Шойгу после роста 16,9 до 20% к 25 марта снизился до 17,2% в середине апреля. Количество доверяющих главе МИДа Сергею Лаврову, напротив, выросло с 15% до 18,2%. У идущего в рейтинге четвертым премьер-министра Дмитрия Медведева 10,7%.

Рейтинг недоверия возглавляют лидер ЛДПР Владимир Жириновский (36,4%), Ксения Собчак (22,7%) и Дмитрий Медведев (14,7%). Недоверие к Собчак снизилось с 35,1% 17 марта до 22,7% в середине апреля.

Напомним, что по итогам завершившихся выборов главы государства Владимир Путин набрал 76,69% голосов избирателей. За действующего президента страны проголосовало более 56,4 млн человек - это абсолютный рекорд для современной России.