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Новости
20.04.2018 10:27 Мск (12:27 Екб)
общество | В России
Рейтинг доверия к Путину снизился за месяц после выборов
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Владимир Путин (2018) | Фото: kremlin.ru

ВЦИОМ зафиксировал падение рейтинга доверия к Владимиру Путину в первый месяц после президентских выборов.

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Так, если в марте, накануне выборов, главе государства доверяли рекордные 55,3% россиян, то к 15 апреля уровень доверия снизился до 48,4%. До выборов этот показатель неизменно рос, свидетельствуют данные опроса.

Гендиректор ВИЦОМа Валерий Федоров заявил, что падение рейтинга сразу на 7% - это естественный процесс, поскольку половину населения страны можно назвать аполитичным. "Они включаются в политические темы только во время больших выборных кампаний или экстремальных событий", - пояснил он в комментарии газете "Ведомости".

Скорость падения рейтинга Федоров связал с негативным информационным фоном - трагедией в Кемерово, а также ухудшением ситуации на международной арене.

Рейтинг доверия к министру обороны Сергею Шойгу после роста 16,9 до 20% к 25 марта снизился до 17,2% в середине апреля. Количество доверяющих главе МИДа Сергею Лаврову, напротив, выросло с 15% до 18,2%. У идущего в рейтинге четвертым премьер-министра Дмитрия Медведева 10,7%.

Рейтинг недоверия возглавляют лидер ЛДПР Владимир Жириновский (36,4%), Ксения Собчак (22,7%) и Дмитрий Медведев (14,7%). Недоверие к Собчак снизилось с 35,1% 17 марта до 22,7% в середине апреля.

Напомним, что по итогам завершившихся выборов главы государства Владимир Путин набрал 76,69% голосов избирателей. За действующего президента страны проголосовало более 56,4 млн человек - это абсолютный рекорд для современной России.

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20.04.2018 10:27 Мск | информационная служба Накануне.RU
12:27 Екб


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Рейтинг доверия к Путину снизился за месяц после выборов
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