Губернатор Зауралья заработал в 2017 году 3,1 млн рублей

Губернатор Курганской области Алексей Кокорин заработал в 2017 году почти на 300 тысяч меньше, чем в 2016 году. Глава области задекларировал доход в размере 3 млн 155 тыс. 885 рублей. Информация о доходах и имуществе руководителя региона опубликована на официальном сайте правительства Курганской области, передает корреспондент Накануне.RU.

В собственности Кокорина, как и годом ранее, находятся 1/3 квартиры площадью 61 кв.м., и автомобиль "УАЗ-39094".

Супруги губернатора принадлежат два земельных участка, площадью 280 и 1997 кв.м., жилой дом (общая долевая собственность - 29/100 доли), 1/3 квартиры, площадью 61 кв.м. и незавершенный строительством жилой дом площадью 481,5 кв. м.