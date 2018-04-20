Лавров: Путин и Трамп на 100% не допустят военного противостояния между Россией и США

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп "на 100%" не допустят военного противостояния между странами.

"Возвращаясь к вопросу о рисках военного противостояния, я исхожу на 100% из того, что военные этого не допустят, и этого, конечно же, не допустит ни президент Путин, ни, уверен, президент Трамп. Они все-таки лидеры, которые избраны своими народами, они отвечают перед этими народами за мир и спокойствие", - цитирует Лаврова РИА Новости.

Напомним, ранее Дональд Трамп признался, что относится к России "жестко, как никто". Также он пообещал ввести против РФ новые санкции, как только "она их заслужит".