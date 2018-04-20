Главный полицейский Прикамья подал в отставку

Ушел со своего поста глава управления МВД по Пермскому краю Виктор Кошелев, передает корреспондент Накануне.RU.

"Начальник главного управления МВД России по Пермскому краю генерал-лейтенант полиции Виктор Кошелев написал рапорт о завершении карьеры в связи с достижением предельного возраста. В настоящий момент он исполняет свои обязанности", - сообщили Накануне.RU в пресс-службе управления.

Кошелев родился 19 ноября 1958 г. в селе Яркуль Купинского района Новосибирской области. Там же в 1983 г. начал службу в органах внутренних дел в должности участкового, затем работал в уголовном розыске. В 1991 г. назначен заместителем начальника Купинского РОВД по линии милиции общественной безопасности, а вскоре возглавил отдел внутренних дел Баганского района. В 1998 – 2000 гг. преподавал в Новосибирской средне-специальной школе милиции. После три года руководил линейным отделом внутренних дел в аэропорту "Толмачево". С 2003 года до 2006 гг. возглавлял службу криминальной милиции УВД Томской области. С июня 2006 г. – первый заместитель начальника ГУВД Новосибирской области - начальник криминальной милиции. Позже возглавлял министерство внутренних дел России по республике Саха (Якутия). 8 мая 2014 г. возглавил пермское краевое управление МВД.