Роскомнадзор заблокировал 18 VPN и прокси-сервисов, предоставлявших доступ к Telegram

В Роскомнадзоре сообщили о блокировке 18 VPN и прокси-сервисов, предоставлявших доступ к мессенджеру Telegram, передает "Интерфакс".

"На сегодняшний день ограничивается доступ к 18 VPN и прокси-сервисам", - сказали в пресс-службе, отвечая на соответствующий вопрос.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, с 16 апреля Роскомнадзор начал блокировать Telegram. Претензия властей состоит в том, что мессенджер не передал ключи для дешифровки переписки пользователей из России. В начале недели в черный список организации попало около 20 млн IP-адресов, что создало проблемы в работе ряда сайтов.