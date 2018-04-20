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Немцы не хотят участвовать в санкциях и не решаются бомбить Сирию Германия собирается обратиться с официальной просьбой к президенту США, немецкий бизнес требует освободить его от необходимости применения антироссийских санкций, сообщает The Wall Street Journal. Олаф Шольц, министр финансов Германии, обсудит этот животрепещущий вопрос с коллегами.
19.04.2018
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В Ереване началась "цветная революция" Проспект Маштоца в Ереване может стать новым "Майданом". Поводом для начала протестов стала попытка парламента избрать экс-президента Сержа Сагрсяна на пост премьер-министра страны.
17.04.2018
от издателя  |  комментариев: 5


"Реформу СКР подготовят в течение двух-трех месяцев" Самостоятельность Следственного комитета была ошибкой. Такой вывод напрашивается из доклада генерального прокурора Юрия Чайки в Совете Федерации, где он заявил о необходимости вернуть прокурорам полноценный надзор за следствием. Сенаторы идею поддержат и подготовят соответствующий законопроект, заверила в ответ председатель верхней палаты парламента Валентина Матвиенко. Уже через два-три месяца СКР может вернуться  обратно "под крыло" прокуратуры. Подробности — в материале Накануне.RU.
19.04.2018
политика ;  | комментариев: 1
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Новости
20.04.2018 10:10 Мск (12:10 Екб)
общество | Челябинская область
В Челябинской области полностью сформирован новый состав Общественной палаты
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дубровин олег владимирович председатель общественной палаты челябинской области (2017) | Фото: Накануне.ru

Члены нового состава Общественной палаты Челябинской области утвердили третий, последний список членов ОП, в который вошли 19 человек.
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Как рассказали Накануне.RU в пресс-службе областной ОП, формирование третьего списка началось еще 19 марта. Все заявки от кандидатов были тщательно изучены специально созданной рабочей группой.

Членами нового состава Общественной палаты станут Юрий Абдурахимов, Эвелина Альтман, Марат Бикбулатов, Валентин Владимирцев, Алексей Гараев, Юлианна Дубовицкая, Сергей Жигалин, Оксана Кирюшина, Михаил Комиссаров, Евгений Коробейников, Алексей Ларин, Андрей Минченко, Александр Муравьев, Андрей Поминов, Александр Рязанцев, Михаил Смирнов, Арсен Унанян, Наиль Шайдулин и Ольга Шкода.

Согласно законодательству, 19 членов палаты утверждает губернатором по представлению зарегистрированных на территории Челябинской области структурных подразделений общероссийских и межрегиональных общественных объединений, 19 членов – ЗСО по представлению зарегистрированных НКО, в том числе региональных общественных объединений. Еще 19 членов утвердят новые члены Общественной палаты области.

Другие новости по темам: Общественная палата Челябинской области, Олег Дубровин, состав,
20.04.2018 10:10 Мск | Челябинск | информационная служба Накануне.RU
12:10 Екб


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В Челябинской области полностью сформирован новый состав Общественной палаты
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