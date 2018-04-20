В Челябинской области полностью сформирован новый состав Общественной палаты

Члены нового состава Общественной палаты Челябинской области утвердили третий, последний список членов ОП, в который вошли 19 человек.

Как рассказали Накануне.RU в пресс-службе областной ОП, формирование третьего списка началось еще 19 марта. Все заявки от кандидатов были тщательно изучены специально созданной рабочей группой.

Членами нового состава Общественной палаты станут Юрий Абдурахимов, Эвелина Альтман, Марат Бикбулатов, Валентин Владимирцев, Алексей Гараев, Юлианна Дубовицкая, Сергей Жигалин, Оксана Кирюшина, Михаил Комиссаров, Евгений Коробейников, Алексей Ларин, Андрей Минченко, Александр Муравьев, Андрей Поминов, Александр Рязанцев, Михаил Смирнов, Арсен Унанян, Наиль Шайдулин и Ольга Шкода.

Согласно законодательству, 19 членов палаты утверждает губернатором по представлению зарегистрированных на территории Челябинской области структурных подразделений общероссийских и межрегиональных общественных объединений, 19 членов – ЗСО по представлению зарегистрированных НКО, в том числе региональных общественных объединений. Еще 19 членов утвердят новые члены Общественной палаты области.