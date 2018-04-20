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от издателя  |  комментариев: 5


"Реформу СКР подготовят в течение двух-трех месяцев" Самостоятельность Следственного комитета была ошибкой. Такой вывод напрашивается из доклада генерального прокурора Юрия Чайки в Совете Федерации, где он заявил о необходимости вернуть прокурорам полноценный надзор за следствием. Сенаторы идею поддержат и подготовят соответствующий законопроект, заверила в ответ председатель верхней палаты парламента Валентина Матвиенко. Уже через два-три месяца СКР может вернуться  обратно "под крыло" прокуратуры. Подробности — в материале Накануне.RU.
19.04.2018
политика ;  | комментариев: 1
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Не закрыть, а исправить нарушения. Прокуратура и МЧС отчитались о проверках свердловских ТЦ
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ТРЦ &quot;Алатырь&quot; Екатеринбург (2010) | Фото:img708.imageshack.us

Прокуратура и МЧС Свердловской области сегодня рассказали о предварительных итогах проверки пожарной безопасности в торговых центрах региона. Проверена пока 1/4 часть объектов, передает корреспондент Накануне.RU.
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По словам начальника отдела по надзору за соблюдением федерального законодательства, прав и свобод граждан прокуратуры Свердловской области Михаила Мякишева, в настоящее время проверены свыше 56 ТЦ.

"За год будут отработаны все объекты. Проверки не закончены, будут продолжаться. Возбуждались дела за нарушения правил, а в отдельных случаях были предъявлены исковые требования о закрытии объекта, либо полностью, либо до предотвращения всех нарушений", - пояснил представитель прокуратуры.

Заместитель начальника Главного управления МЧС России по Свердловской области Максим Пинчугов отметил, что на сегодняшний день практически во всех 56 ТЦ выявлены нарушения, касаются они работоспособности и эксплуатации систем пожарной защиты, эксплуатации пожарных выходов, особое внимание уделяется персоналу. Предварительно уже направлены три исковых заявления об устранении нарушений, с требованием о временном приостановлении деятельности. В прокуратуру уже вызваны представители ТЦ.

прокуратура, МЧС, проверки ТЦ, пресс-конференция(2018)|Фото: Накануне.RU

Есть и те руководители торговых центров, которые устраняют нарушения моментально, например, ТЦ "Южный", а вот два ТЦ - "Гудзон" и "Марс" - находятся на особом контроле. ТЦ "Гуру" обязан сегодня устранить все нарушения.

По данным прокуратуры, представление выдается не для того, чтобы закрывать торговые центры, а чтобы нарушения были исключены.

"В интересах же руководителей ТЦ устранить нарушения и отчитаться в прокуратуре", - пояснил представитель МЧС Максим Пинчугов.

Также проходили проверки в ТЦ "Мегаполис", а 18 апреля там более 13 человек застряли в лифте, потому что не работала кнопка вызова специалиста. Пришлось прибегнуть к помощи МЧС. Будет проведена еще одна проверка.

"Чтобы не было так, что нарушения исключили, а появились новые или же просто забыли", - добавил прокурор.

Было также отмечено, что люди на массовые эвакуации, которые организуют МЧС, реагируют адекватно. За последние пару месяцев учения проводились очень часто.

эвакуация, ТРЦ Фан Фан, учения(2018)|Фото: vk.com/incekb

Напомним, Генпрокуратура РФ поручила прокурорам субъектов с привлечением территориальных органов МЧС России провести проверку пожарной безопасности во всех торговых комплексах, где есть развлекательные центры, в связи с пожаром в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерово.

Другие новости по темам: прокуратура, МЧС, проверки ТЦ, Екатеринбург
20.04.2018 10:10 Мск | Екатеринбург | Вероника Борзова
12:10 Екб


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Предыдущие новости на эту тему: Ранее 27.03.2018 13:59 Мск
"Мы живем от трагедии к трагедии". Свердловские депутаты считают, что проверки безопасности не дадут результата








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Не закрыть, а исправить нарушения. Прокуратура и МЧС отчитались о проверках свердловских ТЦ
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