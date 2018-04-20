Не закрыть, а исправить нарушения. Прокуратура и МЧС отчитались о проверках свердловских ТЦ

Прокуратура и МЧС Свердловской области сегодня рассказали о предварительных итогах проверки пожарной безопасности в торговых центрах региона. Проверена пока 1/4 часть объектов, передает корреспондент Накануне.RU.

По словам начальника отдела по надзору за соблюдением федерального законодательства, прав и свобод граждан прокуратуры Свердловской области Михаила Мякишева, в настоящее время проверены свыше 56 ТЦ.

"За год будут отработаны все объекты. Проверки не закончены, будут продолжаться. Возбуждались дела за нарушения правил, а в отдельных случаях были предъявлены исковые требования о закрытии объекта, либо полностью, либо до предотвращения всех нарушений", - пояснил представитель прокуратуры.

Заместитель начальника Главного управления МЧС России по Свердловской области Максим Пинчугов отметил, что на сегодняшний день практически во всех 56 ТЦ выявлены нарушения, касаются они работоспособности и эксплуатации систем пожарной защиты, эксплуатации пожарных выходов, особое внимание уделяется персоналу. Предварительно уже направлены три исковых заявления об устранении нарушений, с требованием о временном приостановлении деятельности. В прокуратуру уже вызваны представители ТЦ.

Есть и те руководители торговых центров, которые устраняют нарушения моментально, например, ТЦ "Южный", а вот два ТЦ - "Гудзон" и "Марс" - находятся на особом контроле. ТЦ "Гуру" обязан сегодня устранить все нарушения.

По данным прокуратуры, представление выдается не для того, чтобы закрывать торговые центры, а чтобы нарушения были исключены.

"В интересах же руководителей ТЦ устранить нарушения и отчитаться в прокуратуре", - пояснил представитель МЧС Максим Пинчугов.

Также проходили проверки в ТЦ "Мегаполис", а 18 апреля там более 13 человек застряли в лифте, потому что не работала кнопка вызова специалиста. Пришлось прибегнуть к помощи МЧС. Будет проведена еще одна проверка.

"Чтобы не было так, что нарушения исключили, а появились новые или же просто забыли", - добавил прокурор.

Было также отмечено, что люди на массовые эвакуации, которые организуют МЧС, реагируют адекватно. За последние пару месяцев учения проводились очень часто.

Напомним, Генпрокуратура РФ поручила прокурорам субъектов с привлечением территориальных органов МЧС России провести проверку пожарной безопасности во всех торговых комплексах, где есть развлекательные центры, в связи с пожаром в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерово.