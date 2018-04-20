Посол КНР в США рассказал о "новой эпохе" Китая

Посол КНР в США Цуй Тянькай выступил с лекцией в Гарвардском университете. Как передают китайские СМИ, он рассказал аудитории, что у Поднебесной нет планов по доминированию над миром. Кроме того, по его словам, не планируется сменить "новой эпохой Китая" "старую эпоху США".

Дипломат отметил, что мировое сообщество с повышенным интересом следит за термином "новая эпоха". Однако это означает лишь то, что Китай вышел на новый, более высокий уровень развития. И должен сосредоточиться на решении противоречия между потребностью народа в повышении благосостояния и неравномерностью этого развития.

Сейчас Китай переходит к стратегии развития, ориентированной на удовлетворение потребностей людей, а не на достижение высоких темпов экономического роста. Таким образом – это стратегия внутреннего развития Китая, а не геополитическая концепция.

В отношениях с внешним миром "новая эпоха" подразумевает, что, поскольку Китай должен развиваться, ему необходимо следовать мировым тенденциям, добиться решения своих внутренних задач страна может только в мирной и процветающей международной среде.

Цуй Тянькай подытожил своё выступление мыслью о том, что "Новая эпоха" означает избавление от бедности пятой части населения Земли, а китайская держава возвращается на мировую сцену не для того, чтобы бросить вызов или заменить кого-то, а чтобы внести новый вклад в развитие человечества.

Напомним, в конце марта посол КНР жёстко отреагировал на намерение президента США Дональда Трампа ввести антикитайские торговые пошлины, заявив, что Китай не хочет торговой войны, но если потребуется, примет вызов и будет настроен бороться до конца.