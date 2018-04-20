Блокировку Telegram связали с планами Дурова создать собственную криптовалюту

Настоящей причиной блокировки Telegram могут быть планы основателя мессенджера Павла Дурова создать свою собственную криптовалюту. Об этом сообщает РБК со ссылкой на письмо, которое отправил коллегам сотрудник 12-го центра ФСБ Роман Антипкин. Это подразделение ФСБ курирует в том числе СОРМ (комплекс технических средств, который ФСБ и другие силовые структуры используют для прослушки, и который все операторы связи в России обязаны устанавливать на своих сетях).

По данным издания, 18 апреля якобы один из сотрудников 12-го центра ФСБ РФ Роман Антипкин отправил коллегам письмо, в котором разъяснил, что истинная причина блокировки Telegram в России заключается в желании Павла Дурова запустить на основе мессенджера "полностью неконтролируемую финансовую систему".

"Коллеги, да история вообще не про это, как вы не понимаете! История не про ключи и терроризм <...>. Паша Дуров решил стать новым Мавроди. Запустив свою крипту, мы в России получим полностью неконтролируемую финансовую систему. И это не биткоин для маргиналов, это будет просто, надежно и бесконтрольно. Это угроза безопасности страны <…>. Вся наркота, обнал, торговля органами пойдет через Пашину крипту, а он будет говорить: "Я ни при чем, запретите слова, их используют террористы", - приводит издание текст письма. Подлинность переписки подтвердили федеральный чиновник и топ-менеджер одного из операторов связи.

Письмо отправлено с почты в домене 12center.ru. Про Антипкина участники рынка и чиновники рассказывают, что он неоднократно представлял 12-й центр ФСБ на различных совещаниях, в том числе по реализации "закона Яровой". На вопрос РБК о своей роли в истории с блокировкой Telegram он ответил: "Все врут, девушка, я никаких комментариев не даю и не понимаю, о чем вы говорите". В ФСБ не ответили на запрос издания. Павел Дуров также не прокомментировал информацию.

О желании Павла Дурова запустить собственную блокчейн-платформу под названием Telegram Open Network (TON) с криптовалютой Gram стало известно в конце 2017 года.

Напомним, с 16 апреля Роскомнадзор начал блокировать Telegram. Претензия властей состоит в том, что мессенджер не передал ключи для дешифровки переписки пользователей из России. В начале недели в черный список организации попало около 20 млн IP-адресов, что создало проблемы в работе ряда сайтов.