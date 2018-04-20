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Лысьвенский ресторан и арт-кафе "История" не прошли проверку на соответствие требованиям пожарной безопасности
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судебные приставы, рейд, УФССП (2017) | Фото:Накануне.RU

В Лысьве судебные приставы опечатали здание ресторана и арт-кафе "История" из-за грубых нарушений требований пожарной безопасности, сообщили Накануне.RU в пресс-службе УФССП России по Пермскому краю.
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Как сообщают судебные приставы, ресторан и арт-кафе обладают большой вместимостью, так как их общая площадь составляет более 240 кв. м. Учреждение проверили на соответствие требованиям пожарной безопасности. Подобные проверки прошли по всей стране после страшной трагедии в Кемерово. В результате в кафе и ресторане был выявлен ряд нарушений. После чего, суд вынес решение - приостановить работу общественного заведения. Однако, по информации УФССП, кафе и ресторан продолжили свою работу, вопреки требованиям о запрете деятельности.

"Как и большинство предпринимателей, оказавшихся в подобной ситуации, при виде судебных приставов хозяин лысьвенского ресторана и кафе разыграл полное недоумение. Поняв, что люди в форме настроены решительно, он предложил перенести исполнительные действия на следующий день. Причина была веская. В этот день в заведении ждали гостей, но отнюдь не судебных приставов. Зал был забронирован на 80 персон. Упущенная выгода больше беспокоила владельца, чем вопросы безопасности. Судебные приставы заверили бизнесмена, что не допустят проведение мероприятия в помещениях, признанных судом пожароопасными. После непродолжительных пререканий здание было освобождено и опечатано. Сотрудники ФССП регулярно проводят проверки, контролируя сохранность наложенных пломб", - сообщают в ведомстве.

Между тем, в самом арт-кафе утверждают, что не получали результатов проверки и о решении суда узнали, когда в заведение пришли судебные приставы.

"Сегодня у собственника здания увидели документ проверки, которая проходила после трагедии в "Хромой лошади". В этом документе подтверждается, что здание соответствует всем нормам. Но изменились СНИПы. Вчера было безопасным. Сегодня стало опасным. Бывает. Но мы ребята послушные — закон соблюдать надо. Исправим", - говорится в официальной группе арт-кафе.

Со вчерашнего дня в кафе начались ремонтные работы: воздвигают стены, были заказаны новые двери, демонтирована клумба.

"Сегодня к вечеру устраним все недочеты по аварийной сигнализации и освещению. Готовьтесь прийти уже скоро и увидеть воочию, насколько мы все такие пожарно-безопасные", - утверждают в кафе.

Как сообщало Накануне.RU, в Кунгуре приставы приостановили деятельность батутного центра и культурно-развлекательного центра "Циклон". Причина закрытия заведений та же - нарушение правил пожарной безопасности. Проверку не прошел также березниковский ТЦ "Бум" с кинотеатром "Мелодия" и пермский детский развлекательный центр Октябрь.

Другие новости по темам: арт-кафе история, проверка, пожарная безопасность
20.04.2018 10:25 Мск | Пермь | Ксения Теплякова
12:25 Екб


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Лысьвенский ресторан и арт-кафе "История" не прошли проверку на соответствие требованиям пожарной безопасности
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