В Копейске ферросплавное производство, на которое жаловались общественники, работало без разрешения на выбросы

Предприятии по производству ферровольфрама в Копейске работало в отсутствии специального разрешения на выбросы вредных веществ и проекта санитарно-защитной зоны, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

Напомним, активисты экологического движения "Экочел" выявили незаконное предприятие по производству ферровольфрама в Копейске. По их словам, предприятие осуществляло плавку металла в основном вечером. В результате серый густой дым от производства накрывал рядом стоящие предприятия и частный жилой сектор. В радиусе 2 км стоял стойкий химический запах и практически невозможно было дышать.

Прокуратура провела проверку, в ходе которой установила, что ООО "Инвестиционные промышленные технологии" в нарушении действующего законодательства осуществляет производственную деятельность в отсутствие специального разрешения на выбросы вредных веществ и проекта санитарно-защитной зоны. Не проведена инвентаризация выбросов вредных веществ, не разработан проект нормативов предельно допустимых выбросов, не проводятся мероприятия по снижению выбросов вредных веществ в период неблагоприятных метеорологических условий.

В отношении предприятия возбуждены административные дела, которые направлены для рассмотрения по существу в региональное Управление Роспотребнадзора и министерство экологии области.

Также из-за работы предприятия без специального разрешения на выбросы возбуждено дело об административном правонарушении, материалы которого направлены в суд для решения вопроса о применении наказания в виде административного приостановления деятельности.