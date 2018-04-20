При любой погоде: в Екатеринбурге пройдет первая ночная репетиция парада Победы

Первая ночная репетиция парада Победы в Екатеринбурге состоится при любой погоде. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе городской администрации.

Она намечена на пятницу, 20 апреля, и пройдет без техники: военные будут репетировать пешую часть парада. В мэрии отметили, что в связи с проведением репетиции будут введены ограничения движения с 20.00 20 апреля до 4.00 21 апреля на следующих участках улиц: проспект Ленина (от Луначарского до Репина); улица Репина (от проспекта Ленина до Малышева); улица 8 Марта (от Малышева до Бориса Ельцина); улица Бориса Ельцина (от 8 Марта до Челюскинцев).

Как пояснили в администрации, до Дня Победы состоится еще три репетиции с участием военной техники. Они пройдут 24 апреля и 3 мая, а на 7 мая запланировано проведение генеральной репетиции.

Напомним, традиционно в параде Победы в столице Урала принимают участие порядка 70 единиц различной современной боевой техники и более 2 тыс. военнослужащих Центрального военного округа и Екатеринбургского гарнизона. В этом году парад возглавит легендарный танк Т-34 образца 1943-го года.