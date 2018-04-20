В российских самолетах можно будет летать стоя, - СМИ

Российская бюджетная авиакомпания "Победа" планирует заказать для новых воздушных судов "стоячие" кресла при условии их сертификации и безопасности. Об этом сообщил РИА Новости источник в перевозчике.

В лоукостере уточнили, что рассматривают разные варианты и предложения, которые "могут повысить эффективность и увеличить количество дешевых билетов".

На этой неделе стало известно, что итальянская фирма Aviointeriors разработала прототип стоячих мест для самолетов.

Ряд "сидений" планируется закрепить вертикальными стойками, на уровне бедер будет расположена мягкая обивка, которая позволит пассажиру не испытывать дискомфорт. Стоячие места также оснастят двумя подлокотниками.

It’s baaaaaack! The AvioInteriors Skyrider saddle seat is returning to #AIX18 after its controversial reception. Will the fact that 28” is normal on low-cost carriers mean that a 23” squat for a (very) short flight seems more #PaxEx palatable? #avgeek pic.twitter.com/zLylr91NiT — John Walton (@thatjohn) 10 апреля 2018 г.

По словам производителей, новые "кресла" позволят "уплотнить рассадку". Они в два раза легче стандартных сидений и позволяют увеличить пассажировместимость самолета на 20%.

Ранее сообщалось, что в России рассматривают возможность создания в стране новой бюджетной авиакомпании с иностранным участием.