Уральские оборонщики могут получить "госзаказ" под освоение Арктики

Сегодня в резиденции полномочного представителя президента России в УрФО проходит совещание по вопросам выпуска оборонно-промышленными предприятиями высокотехнологичной продукции гражданского назначения, на заседании прозвучала инициатива о том, чтобы централизованно определять потребности той или иной продукции для Арктики, передает корреспондент Накануне.RU.

В совещании принимает участие заместитель председателя коллегии Военно-промышленной комиссии РФ Олег Бочкарев, представители научных и образовательных организаций, а также руководители промышленных предприятий регионов федерального округа.

Полпред президента РФ в УрФО Игорь Холманских отметил, что при освоении новых рынков возникает проблема выхода на международные площадки, но при этом "зачастую недооцениваются наши внутренние резервы, одним из которых является Арктика".

По его словам, развитие арктических территорий создает обширный рынок высокотехнологичной продукции.

"Здесь оборонным предприятиям, как говорится, и карты в руки, - сказал полпред. - Основным инвестором в Арктике является государство и крупные сырьевые компании, думаю, будет правильно и реально централизованно определять потребности той или иной продукции для Арктики на перспективу от 3 до 5 лет, эти данные целесообразно размещать в государственной информационной системе промышленности. Такие планы закупок можно составлять, например, в масштабах федеральных министерств".

По мнению Холманских, данные меры позволят предприятиям формировать производственные программы, планировать и вести научно-исследовательские конструкторские разработки в расчете на арктический рынок сбыта.

Перспективным направлением диверсификации чиновник назвал обслуживание муниципальных нужд.

"В настоящее время многие города формируют и реализуют долгосрочные программы развития, а это перспективный и весьма емкий рынок", - подчеркнул полпред, приведя как пример Нижний Тагил, где администраций города заключила "контракт жизненного цикла" с Уральским оптико-механическим заводом по объектам уличного освещения сроком на 28 лет. В итоге Нижний Тагил получил надежного долгосрочного партнера, а предприятие – гарантированный многолетний рынок сбыта.

В ходе своего вступительного слова Холманских подчеркнул, что диверсификация производства невозможна без соответствующей подготовки инженерных и управленческих кадров, в том числе специалистов в области экономики и организации производства, о чем на совещании доложат ректоры ведущих уральских вузов.

Кроме того, по словам Холманских, большое значение имеет информационное сопровождение конверсионных проектов, реализуемых оборонщиками.

"Люди должны знать об успехах оборонной отрасли, о ее плане решения экономических и социальных задач", - заявил полпред. И анонсировал на 24 апреля заседание совета по информационной политике, на которое пригласят руководителей пресс-служб ряда крупных предприятий.

"Мы должны выигрывать не только в технике, но и в борьбе за умы, чем выше будет авторитет оборонной отрасли в обществе, тем больших успехов она добьется", - резюмировал Холманских.

Далее совещание проходит в закрытом для СМИ формате. Известно, что участники обсудят готовность предприятий ОПК к выпуску высокотехнологичной продукции гражданского назначения для использования в арктических проектах, а также методику исследования показателей и перспектив производства конверсионной продукции на предприятиях ОПК.