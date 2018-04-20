В ФАС объяснили рост цен на бензин началом посевной

Рост цен на бензин в России носит сезонный характер и объясняется началом посевной кампании, заявил глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорь Артемьев, комментируя рост цен на бензин. По данным Росстата на 16 апреля, стоимость литра автомобильного бензина в России превысила 40 руб.

"В ноябре-декабре она (цена) упадёт, а в среднем будет в пределах инфляции", - приводят слова Артемьева РИА Новости.

C декабря 2017 г. бензин в России подорожал на 0,9%-1%, подсчитал Росстат. Литр АИ-92 в среднем стоит 38,30 руб., АИ-95 - 41,31 руб., АИ-98 - 46,62 руб., цена дизельного топлива увеличилась до 41,25 руб. за литр.

Как сообщало Накануне.RU, ФАС выдавала предостережения ряду нефтяных компаний из-за снижения объемов реализации топлива на внутреннем рынке через биржу.