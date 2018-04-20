Воробьев после поражения России от Швеции: игроки по-новому собрались, только два дня прошло

И.о. главного тренера сборной России по хоккею Илья Воробьев подвел итоги вынесенного матча Чешских игр против сборной Швеции. Как передает корреспондент Накануне.RU, встреча прошла в четверг в Ярославле и завершилась поражением российской команды со счетом 1:2.

Это была первая игра Воробьева в качестве исполняющего обязанности главного тренера национальной команды. Он был назначен на этот пост после ухода Олега Знарка.

"Ребята по-новому собрались, только два дня прошло. Будем работать, показывать, что надо исправить, как играть в сборной. Будем смотреть видео, некоторые сочетания порадовали, некоторые - будем думать", - цитирует Илью Воробьева официальный сайт Федерации хоккея России.

"Главная проблема сегодня? Нельзя делать ошибок на этом уровне", - добавил тренер.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, после ухода Олега Знарка весь тренерский штаб сборной России претерпел изменения.