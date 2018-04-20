ЦБ РФ отозвал лицензии у двух московских банков

Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у московского банка "Логос", говорится в сообщении регулятора.

В деятельности банка установлены неоднократные нарушения требований законодательства и нормативных актов Банка России в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Также установлены факты осуществления кредитной организацией валютно-обменных операций, не отражавшихся в бухгалтерском учете и отчетности, представляемой в Банк России.

Кроме того, в деятельности банка зафиксированы неоднократные случаи совершения указанных операций без проведения обязательной идентификации клиентов-физических лиц. Кроме того, в 2018 году банк был вовлечен в проведение сомнительных транзитных операции, говорится в сообщении на сайте Банка России.

Согласно данным отчетности, по величине активов на 1 апреля кредитная организация занимала 514 место в банковской системе России. Банк является участником системы страхования вкладов.

Кроме того, ЦБ отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Русского Торгового Банка (Москва).

Бизнес-модель носила высокорискованный характер и была ориентирована на кредитование экономически связанных, а также технических компаний. Ряд заемщиков имел признаки связанности с банком. При этом банк не исполнял требования надзорного органа об отражении в отчетности реального финансового положения и представлял в ЦБ существенно недостоверную отчетность, скрывавшую наличие в его деятельности оснований для осуществления мер по предупреждению несостоятельности.

Также в деятельности кредитной организации прослеживались признаки недобросовестного поведения руководства и собственников, выражавшиеся в выводе активов с ущербом для интересов кредиторов и вкладчиков. Информация об указанных фактах, имеющих признаки совершения уголовно наказуемых деяний, направлена Банком России в правоохранительные органы.

Русский торговый банк – участник системы страхования вкладов. Согласно данным отчетности, по величине активов на 1 апреля кредитная организация занимала 215 место в банковской системе России.

Лицензии у банков отозваны с 20 апреля.