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Стоимость платы за парковку в Перми увеличится в июне
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(2017) | Фото: gorodperm.ru

В июне в Перми на пять рублей увеличится стоимость платных парковок - оплата одного часа будет составлять 20 рублей. Соответствующий проект уже внесен на экспертизу. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе мэрии.

Всего на сегодняшний день функционирует около 2500 парковочных мест. Средняя продолжительность стоянки в зоне платной парковки составляет 1 час 28 минут, тогда как раньше парковки использовались в основном для долговременной стоянки. При этом пиковая загруженность парковочных мест составила 92%. За год этот показатель вырос на 5%.

"В Перми регулярно проводится мониторинг заполняемости платных парковок. В случае, если во время пиковой нагрузки занято от 80 до 90% парковочных мест, это означает, что парковка используется эффективно. При этом, если загруженность превышает 90%, стоимость парковки повышается на фиксированный шаг в пять рублей. В связи с этим, сейчас внесен на экспертизу проект, согласно которому в Перми произойдет повышение оплаты парковки на пять рублей, то есть до 20 рублей за час. Изменения предполагается ввести в июне этого года", - сообщил начальник МКУ "Пермская дирекция дорожного движения" Максим Кис.

По мнению директора института транспортного планирования в Общероссийской общественной организации "Российская академия транспорта" Михаила Якимова, по сравнению с другими городами плата за парковку в Перми довольно низкая. Например, в Тюмени плата за час парковки составляет 30 рублей, в Ростове-на-Дону – 35 рублей, в Нижнем Новгороде – от 50 рублей в час, в Казани – 30 и 50 рублей в зависимости от зоны, в Екатеринбурге – 30 рублей.

"У моего дома в Москве стоимость парковки за первый час составляет 60 рублей, за каждый последующий – 100 рублей. Ближе к центру стоимость увеличивается в два раза, и с каждым годом стоимость растет. И даже такая стоимость парковки является для столицы абсолютно неприемлемой, потому как регулирующей функции она не реализует. Все парковочные места всегда заняты, требуется еще большее увеличение, тоже самое и в других городах. Если мы не будем увеличивать стоимость парковки в Перми, она перестанет выполнять свою функцию регулирования доступа. Также стоит отметить, что во всех городах, где функционирует система платных парковок, стало заметно, что количество нарушений правил дорожного движения в области остановки и стоянки уменьшилось. Наблюдается определенный эффект, когда плата за парковку дисциплинирует водителей, которые внимательно начинают относиться к процессу постановки автомобиля на стоянки. Сама же плата за парковки является обычным регулятором в области дорожного движения, позволяющим использовать городскую транспортную инфраструктуру максимально интенсивно и эффективно. Стоимость в 20 рублей определяется средней загрузкой парковочного пространства в городе. Если парковки пустуют, надо уменьшать стоимость, если заняты, то увеличивать. На мой взгляд, оптимальная загрузка составляет 80%, когда два места из десяти свободны. Тогда водитель всегда сможет припарковаться", - считает он.

Отметим, что система оплаты парковок в Перми заработала с августа 2016 г. Внедрение платных парковок за два года позволило существенно разгрузить центр города, а автомобилистам в дневное время найти свободное парковочное место.

В городе система платных парковок ограничена улицами Пушкина, Попова, Окулова (от улицы Газеты Звезда до улицы Попова), Монастырской (от Перми-I до улицы Газеты Звезда), Советской (от улицы Максима Горького до улицы Николая Островского) и Николая Островского. Стоимость парковки сейчас составляет 15 рублей в час и взимается в рабочие дни с 09.00 до 19.00.

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20.04.2018 09:10 Мск | Пермь | Ксения Теплякова
11:10 Екб


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Предыдущие новости на эту тему: Ранее 13.04.2018 11:23 Мск
В Перми может вырасти плата за парковки








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Стоимость платы за парковку в Перми увеличится в июне
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